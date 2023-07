Amazon Prime Day a pris un bon départ, selon les premières données

Amazone ‘s Prime Day a pris un bon départ, augmentant les ventes en ligne des vendeurs tiers et d’autres détaillants, selon les premières données.

Mardi, le premier jour d’Amazon Manifestation commerciale de 48 heuresles dépenses en ligne aux États-Unis ont augmenté d’environ 6 % pour atteindre 6,4 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande journée de commerce électronique jusqu’à présent cette année, selon Adobe Analytics, qui mesure les transactions sur les sites de vente au détail aux États-Unis.

Prime Day a débuté mardi et se poursuivra jusqu’à mercredi. Amazon a lancé l’événement en 2015 comme un moyen d’attirer de nouveaux abonnés Prime et d’approfondir la fidélité des membres existants au programme, ainsi que de promouvoir ses propres produits et services. D’autres grands détaillants, dont Walmart , Cible , Kohl’s et Meilleur achat ont fait des remises pour rivaliser.

Adobe s’attend à ce que les ventes en ligne totales aux États-Unis augmentent de 9,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 13,1 milliards de dollars au cours de l’événement de deux jours. L’année dernière, les consommateurs américains ont dépensé plus de 11,9 milliards de dollars.

Mercredi à midi, les acheteurs Prime Day ont dépensé plus par commande, avec une taille moyenne de commande de 56,07 $, contre 53,14 $ il y a un an, selon les données de Numerator. Adobe et Numerator ont tous deux déclaré que les consommateurs achetaient des articles ménagers et des appareils électroménagers, des articles ménagers essentiels, des jouets et des vêtements. Les clés Fire TV et les montres Apple étaient également les articles les plus vendus.

Les analystes et les investisseurs suivront de près l’événement pour voir si l’incertitude économique exerce une pression sur les dépenses de consommation. L’inflation américaine a ralenti en juin, augmentant de 3 % d’une année sur l’autre, son taux le plus bas en plus de deux ans. Hors alimentation et énergie, l’inflation sous-jacente a augmenté de 4,8 % en rythme annuel.

« Au milieu d’un environnement de dépenses de consommation plus lent, nous pensons que le Prime Day 2023 d’Amazon a créé une étincelle de dépenses dans le commerce de détail », ont écrit mercredi les analystes du Telsey Advisory Group dans une note aux clients. L’entreprise maintient une note de surperformance sur les actions d’Amazon. « La société semble avoir réussi à tirer parti de sa relation avec les marques – qui ont connu des tendances plus douces en raison d’un environnement difficile – pour proposer de bonnes affaires et attirer les acheteurs. »

Fahim Naim, un ancien employé d’Amazon qui dirige maintenant la société de conseil en commerce électronique eShopportunity, a déclaré que plusieurs de ses clients voient les promotions Prime Day rapporter plus que l’année dernière. Le fabricant de protéines en poudre Ascent Protein et BOX Partners, qui possède les marques d’emballage d’expédition Aviditi et BOX USA, ont vu leurs ventes augmenter de près de 40 % d’une année sur l’autre pendant le Prime Day jusqu’à présent, a déclaré Naim. Un autre client, Harmless Harvest, connu pour ses boissons et smoothies à la noix de coco, a vu ses ventes doubler.

Les solides données préliminaires sur les ventes de Prime Day sont le dernier indicateur que les dépenses de consommation pourraient être plus résistantes que prévu. Environ 28 % des consommateurs ont déclaré que leurs dépenses avaient augmenté au deuxième trimestre, comparativement à 23 % au premier trimestre, selon Éclaireur de la junglequi fournit des logiciels et des recherches aux vendeurs Amazon.

« Vous avez une bonne partie du marché qui dit qu’ils réduisent, mais vous avez aussi des gens qui ont beaucoup de demande refoulée après Covid », a déclaré Mike Scheschuk, président des petites et moyennes entreprises chez Jungle Scout , dans une interview. « Alors ils disent: » Vous savez quoi, j’ai assez d’argent et je suis de retour et je suis stable, donc je suis prêt à recommencer à dépenser. « »

Scheschuk, qui vend également des produits pour animaux de compagnie sur Amazon sous sa propre marque, a déclaré que ses ventes avaient bondi de 25 % d’une année sur l’autre depuis le lancement de Prime Day. Semaine après semaine, ils ont augmenté de 50 %, a-t-il ajouté.

Amazon ne fournit généralement pas de données sur les ventes de Prime Day. Mais des tiers, dont Adobe et Salesforce, devraient annoncer jeudi le total des ventes en ligne de l’événement.