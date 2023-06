Amazon Prime Day 2023 annoncé: la vente de 48 heures démarre le 11 juillet

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

C’est officiel: la vente Prime Day 2023 d’Amazon aura lieu les 11 et 12 juillet. Après des semaines de spéculations sur le début des soldes d’été, la société a annoncé lundi les dates Prime Day pour la vente de cette année. Comme l’année dernière, l’événement se déroule la deuxième semaine de juillet, juste après la fin des ventes du 4 juillet.

Les premières offres Prime Day se déroulent maintenant

Comme les années précédentes, le Prime Day d’Amazon sera une offre extravagante de 48 heures offrant des économies réservées aux membres pour les clients Prime. C’est l’une des plus grosses ventes du calendrier et Amazon a fourni quelques détails sur ce que les acheteurs peuvent attendre de l’événement 2023.

L’annonce comprend un aperçu de certaines des marques participant à l’événement du mois prochain, telles que Sony, Bose, Peloton, Yeti, Victoria’s Secret et Anker. Sélectionnez les premières offres sur les appareils Amazon, les produits AmazonBasics et plus encore sont également disponibles dès maintenant pour les membres Prime afin que vous puissiez démarrer vos économies plus tôt.

Quelques nouvelles fonctionnalités d’événement sont lancées cette année pour Prime Day, y compris certaines offres sur invitation uniquement ainsi que des économies lors de l’achat sur Amazon à l’aide de sa fonction Acheter avec Prime. Le premier offre les premiers dibs sur certaines des meilleures offres de Prime Day qu’Amazon s’attend à vendre, telles que l’inclusion 75% de réduction sur la série Fire TV Omni 43 pouces d’Amazon, 43 % de réduction sur SodaStrea E-Terra, 55 % de réduction sur les écouteurs antibruit JBL Live 660NCet 36 % de réduction sur l’ordinateur portable Acer Swift X, entre autres. Amazon s’est également associé à certains détaillants tiers pour offrir des économies Buy with Prime sur des sites comme Anker, Wyze et Briogeo Hair Care.

« Prime Day consiste à faire en sorte que nos membres Prime se sentent comme une grosse affaire, avec des économies importantes et un accès à certaines des meilleures offres des marques qu’ils aiment », a déclaré Jamil Ghani, vice-président d’Amazon Prime. « Avec les offres sur invitation uniquement, nous ajoutons plus de valeur à l’expérience Prime et avons permis à nos membres Prime d’accéder plus facilement à des offres exclusives à des prix incroyables sans faire la queue. »

Prime Day sera une affaire internationale, se déroulant en Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Égypte, France, Allemagne, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Arabie saoudite, Singapour, Espagne , la Suède, la Turquie, les Émirats arabes unis, les États-Unis et le Royaume-Uni.