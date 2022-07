Amazon prévoit une autre vente Prime Day pour octobre, selon un rapport

Le premier jour d’Amazon les ventes semblent terminées plus tôt ce mois-ci, mais vous pourriez avoir une autre chance d’obtenir des offres en octobre. Le géant du e-commerce prévoit un événement de vente de deux jours appelée Prime Early Access SaleInsider a rapporté jeudi.

La nouvelle survient après qu’Amazon a informé certains marchands tiers d’un “Événement de l’offre Prime Fall” le mois dernier, selon CNBC.

La vente d’été Prime Day, qui s’est déroulée du 12 au 13 juillet pour les membres, a été le “plus grand événement Prime Day de l’histoire d’Amazon”. la société a dit. Amazon n’a pas publié le total des ventes, mais il a déclaré que les membres Prime avaient acheté plus de 300 millions d’articles dans le monde et économisé plus de 1,7 milliard de dollars.

Amazon a refusé de commenter le rapport d’Insider.