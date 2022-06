Amazon prévoit un deuxième événement d’achat Prime au quatrième trimestre

Amazon prévoit d’organiser un deuxième événement d’achat pour les membres Prime cette année, au quatrième trimestre, selon un avis consulté par CNBC. Ce sera la première fois qu’Amazon organisera deux événements de shopping exclusivement pour les membres Prime la même année, et intervient alors que la société se prépare pour Prime Day, sa grande vente annuelle conçue pour attirer de nouveaux abonnés Prime, qui se déroule le 12 juillet. et 13.

La société a récemment commencé à informer certains marchands tiers d’un “événement de vente Prime Fall” via son portail de vendeur interne, appelé Seller Central. L’avis ne mentionne pas de date pour l’événement, mais il demande aux vendeurs de soumettre des “offres éclair” à durée limitée d’ici le 22 juillet, bien avant l’événement du quatrième trimestre.

“L’événement Prime Fall deal est un événement de magasinage exclusif qui arrive au quatrième trimestre”, indique l’avis. “Soumettez les offres Lightning recommandées pour cet événement pour avoir une chance d’avoir votre offre sélectionnée !”

L’événement de l’automne pourrait aider à générer des ventes supplémentaires pour Amazon, qui a enregistré la croissance des revenus la plus lente de tous les trimestres depuis l’effondrement du point-com en 2001 dans son dernier rapport sur les résultats. Cela pourrait également aider les détaillants à éliminer une partie des stocks supplémentaires qu’ils ont accumulés, car l’inflation comprime les acheteurs et ils réorientent leurs dépenses vers des domaines tels que les voyages et les divertissements.

Analystes ont exprimé des inquiétudes que Prime Day a perdu une partie de l’élan qu’il avait autrefois, indiquant un ralentissement de la croissance des ventes, des commandes plus petites et une promotion plus modérée sur le site Web d’Amazon. Les analystes de Jefferies ont prédit lundi que Prime Day apporterait 8,1 milliards de dollars en volume brut de marchandises cette année, ce qui est “conforme à l’événement de l’été dernier”.

Amazon a de plus en plus regardé au-delà de Prime Day pour attirer les acheteurs, en lançant de nouveaux événements axés sur des catégories spécifiques. L’entreprise a organisé en octobre dernier son premier événement sur les produits de beauté et, en mai, un “Journée des animaux de compagnie d’Amazon” événement de remise.

Un porte-parole d’Amazon a refusé de commenter l’événement, qui avait déjà été rapporté par Interne du milieu des affaires.

