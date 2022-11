Amazon prévoit de licencier environ 10 000 employés à partir de cette semaine

Amazone va licencier plus de 10 000 employés dans des rôles d’entreprise et de technologie à partir de cette semaine, selon un rapport de Le New York Times.

Les coupes seraient les plus importantes de l’histoire de l’entreprise et affecteraient principalement l’organisation des appareils, la division de vente au détail et les ressources humaines d’Amazon, selon le rapport. Les licenciements signalés représenteraient moins de 1% de la main-d’œuvre mondiale d’Amazon et 3% de ses employés d’entreprise.

Un représentant d’Amazon n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Amazon comptait 798 000 employés à la fin de 2019, mais comptait 1,6 million d’employés à temps plein et à temps partiel au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 102 %.

La saison des achats des fêtes est cruciale pour Amazon, et généralement celle où l’entreprise a augmenté ses effectifs pour répondre à la demande. Mais alors que l’entreprise est confrontée au ralentissement des ventes et à une économie mondiale morose, Andy Jassy, ​​qui a pris ses fonctions de PDG en juillet 2021, a été en mode de réduction des coûts pour préserver la trésorerie.

L’action est en baisse de 40% pour l’année, plus que la baisse de 14% du S&P 500 et est sur le point de connaître sa pire année depuis 2008.

La société avait déjà annoncé son intention de geler les embauches pour les postes d’entreprise dans son commerce de détail, et ces derniers mois, Amazon a fermé son service de télésanté, abandonné un projecteur d’appel vidéo original pour les enfants, fermé tous sauf un de ses centres d’appels américains, a supprimé ses robot de livraison itinéranta fermé des chaînes de briques et de mortier sous-performantes et ferme, annule ou retarde certains nouveaux emplacements d’entrepôt.

