Amazon présente de nouvelles tablettes Fire à partir de 99 $

Les quatre tablettes seront disponibles en précommande mercredi et seront expédiées le mois prochain. La nouvelle génération de tablettes Fire 8 est plus fine, plus légère et plus rapide que les versions précédentes, selon Amazon.

Amazon a annoncé mercredi les dernières versions de ses tablettes Fire 8. Les quatre nouveaux modèles sont le Fire HD 8 à 99 $, le Fire HD 8 Plus à 120 $ et le Fire HD 8 Kids et le Fire HD 8 Kids Pro à 150 $.

Le Fire HD 8 à 100 $ est 30 % plus rapide que son prédécesseur. Il a 13 heures d’autonomie, soit une heure de plus que l’appareil précédent. Il a une charge USB-C et, comme la version précédente, il sera complètement chargé après cinq heures.

Le Fire HD Plus augmente de 30 $. Il est complètement chargé après trois heures et dispose d’un processeur plus rapide que le modèle de base. Le Plus prend également en charge la charge sans fil et dispose d’un appareil photo plus net.

Les Fire HD Kids et Kids Pro à 150 $ sont accompagnés d’un abonnement d’un an à Amazon Kids +, qui comprend du contenu tel que des livres, des applications et des jeux. Pour 10 $ de plus, Amazon vendra également des étuis Disney Mickey et Princess.

En plus de dévoiler les nouveaux appareils, Amazon a annoncé qu’il rendrait sa fonctionnalité Tap to Alexa disponible sur les tablettes Fire. Cela permet aux clients d’utiliser Alexa via le toucher au lieu de la voix, ce qui contribue à améliorer l’accès pour les personnes ayant des problèmes d’élocution et de mobilité.

