Amazon pousse-t-il les prix plus haut ? Des guerres juridiques se livrent pour le prouver

Le Black Friday est une heure de grande écoute pour les prix bas, et Amazon joue généralement un rôle de premier plan. Mais les régulateurs du pays tentent de prouver que le pouvoir de marché d’Amazon fait monter les prix en ligne plus haut qu’ils ne le devraient.

Dans trois affaires judiciaires, Amazon fait face à des allégations selon lesquelles ses politiques et pratiques limitent la concurrence sur les prix sur et hors de sa plateforme. Au cœur des arguments se trouve la domination d’Amazon sur vos achats en ligne. Les régulateurs antitrust affirment que cela donne à Amazon le pouvoir de définir ses propres règles de tarification en violation des lois antitrust.

Si vous êtes un acheteur régulier, ces batailles judiciaires prolongées laissent un point d’interrogation sur les prix que vous payez pendant vos achats des Fêtes et au-delà.

Deux plaintes, l’une déposée par le procureur général de Californie et l’autre par celle de Washington DC, affirment que le pouvoir de marché d’Amazon aide à maintenir les prix élevés en pénalisant les vendeurs tiers qui proposent des prix inférieurs sur des sites extérieurs à Amazon. Les acheteurs à la recherche de bonnes affaires pourraient trouver des options moins chères sur le site Web d’une marque ou sur un marché concurrent, affirment-ils, s’il n’y avait pas les pratiques d’Amazon qui empêchent les vendeurs d’offrir des prix plus bas.

La société semble croire “qu’il est préférable pour ‘l’expérience client’ d’Amazon que les consommateurs ne voient pas des prix plus bas sur Amazon, qu’ils obtiennent ou non les prix les plus bas possibles”, a déclaré California AG Rob Bonta.

Une troisième affaire, déposée en novembre, fait valoir qu’Amazon et Apple ont maintenu des prix élevés pour les iPhones et autres appareils Apple. Un accord prétendument illégal limite le nombre de vendeurs tiers pouvant répertorier les produits Apple sur Amazon, selon la poursuite, ce qui limite la concurrence sur les prix.

Amazon, selon le procès, a utilisé l’accord pour transformer “sa position sur Amazon Marketplace d’un vendeur périphérique d’iPhones et d’iPads Apple en vendeur dominant de la plate-forme, tout en facturant des prix plus élevés que ceux dont les consommateurs bénéficiaient auparavant”.

Amazon a refusé de commenter le procès axé sur les produits Apple, mais la société a déclaré que les affirmations des procureurs généraux de Californie et de DC étaient “exactement à l’envers” en ce qui concerne l’impact de la société sur les prix.

“Amazon est fier du fait que nous proposons des prix bas sur la plus large sélection, et comme tout magasin, nous nous réservons le droit de ne pas mettre en avant les offres aux clients qui ne sont pas à des prix compétitifs”, a déclaré le porte-parole d’Amazon, Curtis Eichelberger, dans un communiqué. “La réparation recherchée par l’AG obligerait Amazon à proposer des prix plus élevés aux clients, ce qui irait étrangement à l’encontre des objectifs fondamentaux de la loi antitrust.”

Amazon est de loin la plus grande plateforme de commerce électronique aux États-Unis, et les vendeurs tiers se tournent vers Amazon par millions pour vous rejoindre avec leurs produits. Les estimations de la part d’Amazon dans le commerce électronique américain vont de plus de 37% de toutes les transactions d’achat en ligne jusqu’à 70 %, selon le procureur général du DC.

En ce qui concerne les prix, les critiques d’Amazon ont tendance à se concentrer sur ce qu’ils considèrent comme des prix bas prédateurs qui mettent les petits concurrents en faillite. Mais ces plaintes concernant la fixation des prix touchent une autre partie du tableau, selon Barry Lynn, directeur exécutif de l’Open Markets Institute.

“Ils montrent qu’Amazon oblige, de manière très courante, les consommateurs à payer plus que nécessaire”, a-t-il déclaré.

Coûts élevés pour les vendeurs tiers

Défenseurs de l’anti-monopole affirment qu’Amazon force les prix à la hausse avec les coûts que les vendeurs tiers doivent payer pour participer à sa place de marché. S’adressant aux acheteurs en ligne qui s’attendent à obtenir leurs achats rapidement, de nombreux vendeurs paient également Amazon pour stocker et expédier leurs produits via son immense réseau logistique. Au-delà de ces coûts, les vendeurs doivent partager une part de leurs ventes avec Amazon lorsque les clients achètent les produits. De plus en plus, les vendeurs paient également Amazon pour les publicités qui donnent à leurs produits un meilleur placement dans les résultats de recherche – les listes “sponsorisées” que vous voyez si souvent.

Avec tous ces coûts, les vendeurs pourraient avoir de bonnes raisons de facturer plus sur Amazon que sur une plate-forme concurrente ou sur leurs propres sites Web, affirment les défenseurs de la concurrence. Mais les vendeurs ne risquent pas la pénalité d’Amazon.

En 2019, Amazon a supprimé sa politique explicite interdisant la baisse des prix sur d’autres plateformes, mais les vendeurs ont déclaré qu’ils verraient leurs offres disparaître de la “Buy Box”, qui est la partie des listes d’Amazon qui donne un prix et invite les acheteurs à “Acheter maintenant”. ” C’est le glas de la plupart des annonces, car les acheteurs ne cliquent presque jamais pour voir les mêmes produits en vente chez d’autres vendeurs.

Bonta a déclaré que cette pratique viole les lois antitrust de la Californie. Karl Racine, l’AG du district de Columbia, a également poursuivi Amazon avec un argument similaire. Amazon a fait valoir dans cette affaire que ses politiques n’obligeaient pas explicitement les vendeurs à maintenir des prix plus élevés sur d’autres plates-formes, ajoutant que le bureau de Racine n’avait pas réussi à montrer avec des faits et des exemples que les entreprises s’abstenaient d’offrir des remises sur le marché d’Amazon.

Un juge a rejeté cette affaire et le bureau de Racine a fait appel du licenciement en août. Le ministère américain de la Justice a également pesé, indiquant au tribunal que le licenciement contenait des erreurs qui pourraient empêcher le gouvernement fédéral d’appliquer la loi antitrust à l’avenir. Le procès californien ne fait que commencer devant un tribunal d’État.

Amazon exclut certains vendeurs tiers

L’affaire la plus récente – celle contre Amazon et Apple, déposée par le cabinet d’avocats Hagens Berman au nom des consommateurs – allègue que les entreprises ont conclu un accord illégal pour écarter la concurrence de tiers. En conséquence, Apple s’est retrouvé avec moins de vendeurs tiers proposant ses produits à un prix inférieur sur la plate-forme d’Amazon, affirme la poursuite, tandis qu’Amazon a obtenu une remise garantie sur les produits Apple en gros pour qu’elle puisse les vendre directement aux acheteurs.

Plus de 600 vendeurs tiers ont proposé des appareils Apple sur Amazon avant 2019, mais seuls sept sont restés après que les géants de la technologie sont parvenus à un accord, selon le procès. Alors qu’Apple dispose d’une liste étroitement contrôlée de vendeurs autorisés pour ses produits, le procès prétend que d’autres vendeurs tiers obtiennent également des produits Apple auprès de grossistes et ne sont pas légalement interdits de les répertorier en ligne.

Amazon peut expulser les vendeurs de son marché pour diverses raisons, dont beaucoup sont légitimes. Par exemple, il supprime les vendeurs qu’Amazon trouve en violation de ses politiques ou lorsqu’il découvre des listes de produits contrefaits. Amazon coopère également avec des marques pour suivre les listes de contrefaçons, ce qui conduit souvent à la suppression de produits ou de vendeurs (et parfois à des descentes de police). C’est quelque chose qu’Amazon pourrait potentiellement prétendre qu’il faisait avec Apple dans ce cas.

Amazon a refusé de dire si la contrefaçon aurait pu être un facteur dans la suppression des vendeurs tiers répertoriant les produits Apple. Apple et les avocats de Hagens Berman n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Il peut être difficile de prouver que les plus de 600 vendeurs proposant des iPhones et des iPads sur le marché d’Amazon étaient tous légitimes. Il serait surprenant que ce nombre élevé de petites entreprises ait accès aux produits Apple à des prix de gros et soit disposé à les vendre à des prix très avantageux, a déclaré Neil Saunders, analyste de la vente au détail chez GlobalData.

“Apple contrôle assez étroitement comment et où ses produits sont distribués”, a déclaré Saunders. “Il ne se vend à aucune personne au hasard qui souhaite les vendre sur Amazon.”

Néanmoins, le contrôle d’Apple sur la façon dont ses produits sont vendus – et l’aide présumée d’Amazon pour limiter les entreprises qui peuvent vendre les appareils – sont exactement les problèmes qui ont attiré l’attention des avocats antitrust pour commencer. L’affaire en est à ses débuts et il faudra probablement des mois avant qu’un juge ne se prononce.

Lire la suite: Ce qu’il faut savoir sur les faux avis lors de l’achat d’offres Amazon