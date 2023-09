Amazon poursuivi en justice par la FTC et 17 États pour son prétendu pouvoir de monopole

Amazon est poursuivi par la Commission fédérale du commerce des États-Unis et 17 procureurs généraux des États, qui affirment que le géant de la vente au détail en ligne utilise des « stratégies anticoncurrentielles et déloyales » pour maintenir un monopole et faire monter les prix pour les acheteurs et les vendeurs en ligne.

« Amazon viole la loi non pas parce qu’il est grand, mais parce qu’il s’engage dans une conduite d’exclusion qui empêche ses concurrents actuels de se développer et de nouveaux concurrents d’émerger », ont affirmé les États et la FTC dans un communiqué. plainte Mardi. « En étouffant la concurrence sur les prix, la sélection des produits, la qualité et en empêchant ses concurrents actuels ou futurs d’attirer une masse critique d’acheteurs et de vendeurs, Amazon garantit qu’aucun rival actuel ou futur ne peut menacer sa domination. »

On prétend qu’Amazon affecte les ventes au détail à hauteur de centaines de milliards de dollars par an, pour des centaines de milliers de produits.

Les pratiques commerciales d’Amazon affectent à la fois les acheteurs au détail et les vendeurs en ligne, allègue la plainte, notamment en :

Remplacer les résultats organiques de vos recherches de produits par des publicités payantes.

Placer les propres produits d’Amazon plus en haut de vos résultats de recherche.

En tirant parti de tant de frais que les vendeurs paient « près de 50 % de leurs revenus totaux à Amazon ».

Facturer des frais élevés aux vendeurs pour maintenir leur éligibilité à Prime.

« Amazon est un monopole qui utilise son pouvoir pour augmenter les prix des acheteurs américains et facturer des frais exorbitants à des centaines de milliers de vendeurs en ligne », a déclaré John Newman, directeur adjoint du Bureau de la concurrence de la FTC.

Amazon a publié une longue réponse au procès en ligne, le qualifiant de « malavisé ». Si le procès aboutit, Amazon affirme qu’il devra peut-être augmenter les prix des produits vendus, proposer une expédition plus lente et moins fiable et facturer davantage aux clients pour Prime, son service d’abonnement.

« Nous espérions que l’agence reconnaîtrait que les innovations d’Amazon et l’orientation client ont profité aux consommateurs américains grâce à des prix bas et une concurrence accrue », a déclaré David Zapolsky, avocat général d’Amazon.

« Lorsque nous fixons les prix des produits que nous vendons nous-mêmes, nous essayons d’égaler les bas prix des autres détaillants – en ligne et hors ligne », a ajouté Zapolsky. « Toutes les autres entreprises qui vendent dans notre magasin fixent leurs prix de manière indépendante, mais pour les aider à augmenter leurs ventes et à rendre notre magasin plus attrayant pour les clients, nous investissons également dans des outils et dans la formation pour les aider à proposer des prix compétitifs.

« Comme tout propriétaire de magasin qui ne voudrait pas promouvoir une mauvaise affaire auprès de ses clients, nous ne mettons pas en avant ni ne promouvons des offres dont les prix ne sont pas compétitifs. »

Les États impliqués dans l’affaire sont le Connecticut, le Delaware, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le New Jersey, le New Hampshire, le Nouveau-Mexique, le Nevada, New York, l’Oklahoma, l’Oregon, la Pennsylvanie, le Rhode Island et le Wisconsin.

Le procès intervient quelques semaines seulement avant le prochain grand événement Prime Day d’Amazon, les Prime Big Deal Days, les 10 et 11 octobre. Amazon a également organisé la semaine dernière un événement sur les appareils au cours duquel il a souligné l’étendue de ses offres de produits de marque propre, en dévoilant plusieurs appareils nouveaux et actualisés, notamment la nouvelle barre de son Fire TV, le Fire TV Stick 4K Max, les lunettes Echo Frames et le routeur Eero Max 7.