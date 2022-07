Amazon poursuit les administrateurs du groupe Facebook pour de fausses critiques

Les colis se déplacent le long d’un convoyeur dans un centre de distribution Amazon le Cyber ​​​​Monday à Robbinsville, New Jersey, États-Unis, le lundi 29 novembre 2021.

Amazone mardi déposé un procès contre les administrateurs de plus de 10 000 groupes Facebook qui auraient agi en tant que faux courtiers en avis.

Le procès intenté devant la Cour supérieure du comté de King à Seattle accuse les administrateurs du groupe de solliciter des avis sur des articles en échange d’argent ou de produits gratuits. L’un des groupes, “Amazon Product Review”, comptait plus de 43 000 membres et aurait proposé des remboursements ou d’autres paiements aux acheteurs disposés à laisser de fausses critiques sur des produits tels que les trépieds pour appareils photo et les autoradios.

Un autre groupe, appelé “Amazon Varified Buyer & Seller”, comptait plus de 2 500 membres, selon la plainte. Les administrateurs auraient recherché de faux avis et les auraient proposés aux vendeurs Amazon, facturant 10 $ par avis, selon des captures d’écran de messages Facebook inclus dans la plainte.

La société mère de Facebook, Meta, a supprimé la moitié des plus de 10 000 groupes signalés par Amazon et continue d’enquêter sur les autres, a déclaré Amazon.

L’affaire représente le dernier effort d’Amazon pour éliminer les fausses critiques sur son marché tiers tentaculaire. Le marché représente désormais plus de la moitié des ventes du commerce électronique et a aidé l’entreprise à générer des revenus records. Mais les fausses critiques sont devenues plus graves à mesure que le marché en ligne d’Amazon s’est développé pour rassembler des millions de marchands tiers. Les mauvais acteurs cherchent souvent à améliorer leurs notes de produits ou leur classement de recherche en sollicitant de fausses critiques.

On ne sait pas qui dirige les groupes Facebook. Amazon a déclaré avoir intenté une action en justice afin de connaître leur identité, de fermer les groupes et de les obliger à restituer leurs “gains mal acquis en négociant de fausses critiques”, selon la plainte.

Amazon a déclaré qu’il dispose d’équipes internes qui recherchent de faux fournisseurs d’avis. Les équipes travaillent avec Facebook pour fermer les groupes. “Néanmoins, de nouveaux groupes Facebook proposant de fausses critiques continuent d’apparaître”, indique la plainte.

De nombreux groupes Facebook sont privés et exigent que les nouveaux membres potentiels fournissent la preuve qu’ils sont un vendeur ou un critique Amazon afin d’être admis. Les affiches essaieront souvent d’échapper à la détection par les modérateurs de Facebook en masquant l’expression “Remboursement après examen” et en tapant à la place “R**fund Aftr R**vew”.

Amazon a précédemment déclaré qu’il utilisait une combinaison d’outils d’apprentissage automatique et de modérateurs humains pour tenter de lutter contre les fausses critiques. Il a également été demandé à d’autres sociétés de médias sociaux d’intervenir et d’aider, car de fausses communautés d’avis ont prospéré dans les groupes Facebook et dans les applications de messagerie comme Telegram, WhatsApp et WeChat.

