Amazon “pleinement engagé” envers Alexa malgré les licenciements, selon le chef du matériel

David Limp, vice-président senior des appareils et services chez Amazon.com Inc., présente le haut-parleur intelligent Amazon Echo Dot lors d’un événement de dévoilement au siège social de Spheres à Seattle, Washington, États-Unis, le jeudi 20 septembre 2018.

Amazone n’a pas abandonné son assistant vocal Alexa, a déclaré vendredi le chef du matériel Dave Limp, même si l’équipe à l’origine de la technologie était la cible principale des plus importants licenciements de l’histoire de l’entreprise.

L’année dernière, Amazon a commencé à licencier des employés de son entreprise dans le cadre de la décision plus large du PDG Andy Jassy de réduire les dépenses dans un contexte de détérioration des perspectives économiques et de ralentissement de la croissance des revenus. L’organisation des appareils et services de la société, qui supervise le développement de produits tels qu’Alexa, les haut-parleurs intelligents Echo et les liseuses Kindle, faisait partie des groupes concernés.

Un peu moins de 2 000 personnes de la division de Limp ont été licenciées à la suite des suppressions d’emplois, a-t-il déclaré à Jon Fortt de CNBC dans une interview sur TechCheck.

Cette semaine, Jassy a déclaré que l’entreprise visait à éliminer plus de 18 000 postes, principalement dans ses magasins et ses organisations de ressources humaines. Auparavant, une personne proche du dossier avait déclaré à CNBC que 10 000 employés seraient supprimés, mais a noté que le nombre était fluide et pouvait changer.

Parallèlement aux licenciements, Amazon a également gelé les nouvelles embauches dans ses effectifs et fermé certains de ses projets les plus expérimentaux, tels que son service de télésanté et un appareil d’appel vidéo pour les enfants.

“Ce que nous avons fait, c’est que nous avons examiné des projets qui étaient probablement, dans cette incertitude, le rapport risque-récompense pour ces projets et ce qu’ils pourraient offrir aux clients n’était pas tout à fait là”, a déclaré Limp. “Une partie de cela était dans Alexa, une partie de cela se trouvait dans d’autres parties de mon organisation.”

Pourtant, Amazon reste “pleinement engagé” envers l’unité Alexa malgré le fait que la société prenne des mesures pour être plus disciplinée avec les coûts dans “une économie très incertaine”, a déclaré Limp.

“Il y a encore des milliers et des milliers de personnes qui travaillent sur ce projet”, a déclaré Limp, s’exprimant depuis le Consumer Electronics Show de Las Vegas. “C’est un gros projet.”

Depuis son lancement en 2014, Amazon a fait de gros investissements dans Alexa et a affecté les meilleurs talents pour développer la technologie, en grande partie sous la direction de Jeff Bezos, qui a d’abord lancé Alexa et croyait fermement que la voix jouerait un rôle clé dans la façon dont les gens interagissent avec les ordinateurs dans l’avenir. À un moment donné, Amazon comptait 5 000 personnes travaillant sur Alexa et Echo.

Amazon a vendu des appareils tels que l’Echo à prix coûtant ou presque, car son objectif n’est pas d’en tirer de l’argent. Au lieu de cela, la société les considère comme un moyen d’amener les clients dans l’écosystème plus large d’Amazon, où ils achèteront quelque chose sur amazon.com ou ses autres propriétés.

Limp a rejeté l’idée qu’Amazon pourrait devoir augmenter considérablement les prix car il examine de plus près les coûts. Les prix de certains produits utilisés dans les appareils Amazon, tels que la mémoire et les écrans, ont augmenté, et ceux-ci pourraient être répercutés sur les consommateurs, a-t-il déclaré. Mais généralement, le modèle commercial du matériel d’Amazon reste le même, a déclaré Limp.

“Nous essayons de vendre nos produits à peu près au seuil de rentabilité, parfois un peu plus”, a déclaré Limp. “Ensuite, lorsque les clients les utilisent, disent qu’ils achètent depuis leur Alexa, cela profite à tout Amazon et offre au client une excellente expérience d’achat, et c’est ainsi que nous voulons monétiser ces choses à l’avenir.”

