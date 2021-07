Amazon, Pinterest, Gilead et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux jeudi après la cloche:

Amazon – Les actions d’Amazon ont chuté de plus de 6% dans les échanges après les heures normales de bureau après que la société a signalé son premier manque à gagner en trois ans et a donné de faibles prévisions pour le troisième trimestre. Pour les trois mois se terminant le 30 septembre, Amazon a déclaré qu’il prévoyait de réaliser des ventes entre 106 et 112 milliards de dollars, bien en deçà des estimations consensuelles de 119,2 milliards de dollars.

Skyworks Solutions — La société californienne de semi-conducteurs a annoncé un bénéfice par action de 2,15 $ au troisième trimestre, juste devant les 2,14 $ par action anticipés par les analystes, selon Refinitiv. Les revenus ont également juste réussi à dépasser les estimations. Les actions de la société ont chuté de 5% au cours de la séance du jour au lendemain malgré les solides prévisions fiscales de la société pour le quatrième trimestre.

Gilead Sciences — La société biopharmaceutique a vu ses capitaux propres chuter d’un peu plus de 2%, même après avoir réalisé un bénéfice au deuxième trimestre. Gilead a déclaré que ses ventes avaient augmenté de 21% grâce à la demande pour ses thérapies comme le traitement Covid-19, le remdesivir et ses produits contre le virus de l’hépatite C. Son bénéfice net était de 1,52 milliard de dollars pour le trimestre, contre une perte de 3,34 milliards de dollars un an plus tôt.

T-Mobile — Les actions de T-Mobile ont plongé de plus de 2% dans les échanges prolongés après que la société de télécommunications a enregistré une légère baisse de ses revenus au cours du deuxième trimestre. Les ventes ont augmenté de 13% à 19,95 milliards de dollars contre 19,34 milliards de dollars attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Pinterest – Les actions Pinterest ont chuté de 16% dans les échanges prolongés après que le service de médias sociaux a signalé des chiffres d’utilisateurs actifs mensuels inférieurs aux attentes de Wall Street pour ses bénéfices du deuxième trimestre. La société a également déclaré qu’elle s’attend à ce que les revenus du troisième trimestre augmentent dans la « plage inférieure à 40% » d’une année sur l’autre, en deçà des prévisions de certains analystes.