Amazon Photos pour Android fait peau neuve

Un an après qu’Amazon ait lancé sa refonte Amazon Photos app pour iOS, il nous donne maintenant sur Android la même courtoisie. À l’intérieur, l’application a été réorganisée de haut en bas, avec une navigation améliorée et des fonctionnalités mises à jour étant les principaux points forts du journal des modifications.

Pendant que vous faites défiler vos photos, de nouveaux boutons dans l’interface utilisateur vous permettent d’accéder rapidement à diverses options. Si vous appuyez sur le logo Amazon dans le coin supérieur gauche, vous trouverez des options pour obtenir des impressions de vos photos, télécharger des paramètres, etc. Si vous appuyez sur l’avion en papier en haut à droite, vous pourrez partager rapidement n’importe lequel de vos médias.

Si vous vous demandez si vous devriez ou non donner une chance à Amazon Photos, sachez que les abonnés Prime ont accès gratuitement à un stockage illimité de photos en pleine résolution, ainsi qu’à 5 Go de stockage vidéo sur le service. Ce n’est pas trop mal du tout, et si vous êtes plus investi dans l’écosystème Echo, l’affichage de vos photos sur certains appareils Fire serait beaucoup plus facile.

Allez jeter un coup d’œil à l’application mise à jour.

// Le bord