Amazon Photos pour Android fait enfin peau neuve, un an après la version iOS

La Application Amazon Photos pour Android a finalement reçu une grande refonte aujourd’hui, un an après que l’application iOS a reçu le même traitement pour la première fois. Parlez de discrimination entre les plates-formes mobiles !

Quoi qu’il en soit, dans la nouvelle application, vous pouvez vous attendre à être accueilli avec un look beaucoup plus moderne à chaque fois que vous l’utilisez. Les photos occupent une place centrale, et il y a un panneau de contrôle en bas qui vous donne un accès rapide à la recherche et aux filtres, et vous pouvez rechercher des objets et des lieux aux côtés de personnes. C’est également là que vous accédez à des fonctionnalités organisées telles que des souvenirs quotidiens.

Le bouton flottant du logo Amazon en haut à gauche vous donne accès aux services d’impression, à votre compte et aux paramètres de l’application, tandis que le bouton d’avion en papier en haut à droite vous permet de partager rapidement des photos avec des personnes, comme le graphique l’indique.

Si vous avez Prime, vous bénéficiez d’un stockage illimité pour vos photos, mais pas pour vos vidéos – celles-ci sont plafonnées à 5 Go. Si vous avez besoin de plus d’espace pour les vidéos, il existe des plans à partir de 100 Go de stockage.

La nouvelle version de l’application est actuellement déployée pour les utilisateurs d’Amazon Photos, mais cela pourrait prendre un certain temps avant qu’elle n’atteigne tout le monde. Pourtant, c’est en route maintenant, enfin.

