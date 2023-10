Pharmacie Amazone a annoncé mercredi le lancement de la livraison gratuite par drone de médicaments sur ordonnance en 60 minutes ou moins pour les clients éligibles de College Station, au Texas.

Plus de 500 médicaments pour des affections courantes seront disponibles par drone, notamment la grippe, l’asthme et la pneumonie. Une fois la commande passée, un pharmacien chargera le médicament dans un drone Prime Air et assurera la livraison à la porte d’entrée du client dans un délai d’une heure.

Les clients éligibles de College Station verront « livraison gratuite par drone en moins de 60 minutes » au moment du paiement.

Le géant de la vente au détail livre des articles ménagers par drone à College Station depuis décembre 2022. Cependant, la société affirme que les clients ne peuvent pas recevoir un mélange d’autres produits avec leur livraison de médicaments Amazon Pharmacy.

« On nous apprend dès les premiers jours de la faculté de médecine qu’il existe une fenêtre dorée qui compte en médecine clinique », a déclaré le Dr Vin Gupta, médecin-chef d’Amazon Pharmacy, dans un communiqué. « C’est le temps entre le moment où un patient ne se sent pas bien et le moment où il peut recevoir un traitement. Nous travaillons dur chez Amazon pour réduire considérablement la fenêtre dorée entre le diagnostic et le traitement, et la livraison par drone marque un pas en avant significatif. Qu’il s’agisse d’un maladie infectieuse ou respiratoire, une intervention précoce peut être essentielle à l’amélioration des résultats pour les patients. »

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Amazon acheté pharmacie numérique PillPack en 2018 et a lancé sa pharmacie numérique deux ans plus tard.

En 2021, la société a annoncé qu’elle proposait aux membres Prime sans assurance des médicaments pour six mois pour 6 $, et plus tôt cette année, elle a lancé RxPass, un service d’abonnement aux médicaments génériques pour un montant forfaitaire de 5 $ par mois.

En mars, Amazon Pharmacy a annoncé des partenariats avec les sociétés pharmaceutiques GSK, Kaléo, Novo Nordisk et Dexcom pour intégrer des coupons pour leurs médicaments de marque. Amazon a mis en œuvre une fonctionnalité qui applique automatiquement les coupons sponsorisés par le fabricant à la commande de médicaments d’un patient lorsqu’il est éligible.