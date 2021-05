Amazon peut se transformer d’ami en ennemi et le changement climatique est à blâmer

L’Amazonie brésilienne a libéré près de 20% de dioxyde de carbone dans l’atmosphère au cours de la dernière décennie, selon un rapport étonnant qui montre que l’humanité ne peut plus dépendre de la plus grande forêt tropicale du monde pour aider à absorber la pollution par le carbone d’origine humaine. De 2010 à 2019, le bassin amazonien du Brésil a émis 16,6 milliards de tonnes de CO2, alors qu’il n’en a retiré que 13,9 milliards de tonnes, ont rapporté jeudi des chercheurs dans la revue Nature Climate Change.

L’étude a examiné le volume de CO2 absorbé et stocké au fur et à mesure de la croissance de la forêt, par rapport aux quantités rejetées dans l’atmosphère lorsqu’elle a été brûlée ou détruite.

«Nous nous y attendions à moitié, mais c’est la première fois que nous avons des chiffres montrant que l’Amazonie brésilienne a basculé, et est maintenant un émetteur net», a déclaré le co-auteur Jean-Pierre Wigneron, scientifique à l’Institut national français de l’agronomie. Recherche (INRA).

«Nous ne savons pas à quel moment le basculement pourrait devenir irréversible», a-t-il déclaré à l’AFP dans une interview.

L’étude a également montré que la déforestation – due aux incendies et aux coupes à blanc – a presque quadruplé en 2019 par rapport à l’une ou l’autre des deux années précédentes, passant d’environ un million d’hectares (2,5 millions d’acres) à 3,9 millions d’hectares, une superficie de les Pays-Bas.

« Le Brésil a connu une forte baisse de l’application des politiques de protection de l’environnement après le changement de gouvernement en 2019 », a indiqué l’INRA dans un communiqué.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a prêté serment le 1er janvier 2019.

Les écosystèmes terrestres du monde entier ont été un allié crucial alors que le monde lutte pour réduire les émissions de CO2, qui ont dépassé 40 milliards de tonnes en 2019.

Au cours du dernier demi-siècle, les plantes et le sol ont systématiquement absorbé environ 30 pour cent de ces émissions, alors même que ces émissions ont augmenté de 50 pour cent au cours de cette période.

Les océans ont également aidé, absorbant plus de 20 pour cent.

Les points de basculement

Le bassin amazonien contient environ la moitié des forêts tropicales humides du monde, qui sont plus efficaces pour absorber et stocker le carbone que d’autres types de végétation.

Si la région devenait une source nette plutôt qu’un «puits» de CO2, il en sera d’autant plus difficile de lutter contre la crise climatique.

En utilisant de nouvelles méthodes d’analyse des données satellitaires développées à l’Université de l’Oklahoma, l’équipe internationale de chercheurs a également montré pour la première fois que les forêts dégradées étaient une source plus importante d’émissions de CO2 qui réchauffent la planète que la déforestation pure et simple.

Au cours de la même période de 10 ans, la dégradation – causée par la fragmentation, la coupe sélective ou les incendies qui endommagent mais ne détruisent pas les arbres – a causé trois fois plus d’émissions que la destruction pure et simple des forêts.

Les données examinées dans l’étude ne couvrent que le Brésil, qui détient environ 60 pour cent de la forêt amazonienne.

En tenant compte du reste de la région, «le bassin amazonien dans son ensemble est probablement neutre (en carbone)», a déclaré Wigneron.

« Mais dans les autres pays avec la forêt amazonienne, la déforestation est également en augmentation et la sécheresse est devenue plus intense. »

Le changement climatique apparaît comme une menace majeure et pourrait – au-dessus d’un certain seuil de réchauffement climatique – voir la forêt tropicale du continent basculer dans un état de savane beaucoup plus sec, ont montré des études récentes.

Cela aurait des conséquences dévastatrices non seulement pour la région, qui abrite actuellement un pourcentage important de la biodiversité mondiale, mais également à l’échelle mondiale.

La forêt amazonienne est l’un des douze soi-disant «points de basculement» du système climatique.

Les calottes glaciaires au sommet du Groenland et de l’Antarctique occidental, le pergélisol sibérien chargé de CO2 et de méthane, les pluies de mousson en Asie du Sud, les écosystèmes des récifs coralliens, le courant-jet – tous sont vulnérables aux transitions de point de non-retour qui modifieraient radicalement le monde comme nous le savons.

