Amazon peut empocher vos achats même lorsque vous n’êtes pas sur Amazon

Amazon, avec une autre explosion d’offres de style Prime Day cette semaine, peut sembler faire tout ce qu’il peut pour vous faire entrer dans son magasin. Mais, tranquillement, c’est aussi trouver des moyens de faire partie de vos achats en ligne ailleurs.

Amazon a commandé plus de 37% du marché américain du e-commerce l’an dernier. Après avoir vanté son dernier événement de vente Prime Day en juillet comme son le plus grand de tous les temps (encore encore), il offre une deuxième aubaine de remises avec son Vente d’accès anticipé Prime Mardi et mercredi.

Getty Images



Mais si vous regardez autour de vous, vous verrez peut-être des signes indiquant qu’Amazon s’intéresse à vos achats en ligne dans de nouveaux endroits. En avril, Amazon a révélé un “Achetez avec Prime” qui permet aux vendeurs d’ajouter un bouton sur leurs propres sites Web. En cliquant dessus, les clients peuvent accéder à leurs avantages Prime pour un achat en dehors de la boutique tentaculaire d’Amazon, Amazon s’occupant du paiement et de l’expédition. Acheter avec Prime a du sens à la lumière d’une autre fonctionnalité annoncée l’année dernière: Achats locaux, qui permet aux vendeurs tiers de proposer un ramassage en bordure de rue depuis leurs vitrines sur le marché en ligne d’Amazon. Les deux facilitent les transactions qui n’impliquent généralement pas du tout Amazon.

Les deux sont également des exemples de la façon dont Amazon tire parti de ses prouesses logistiques pour d’autres détaillants. Mais prises ensemble, ces fonctionnalités donnent également à Amazon des points d’entrée dans certaines de vos transactions en ligne là où elles étaient auparavant verrouillées – une autre façon pour le détaillant géant de faire toucher ses tentacules à votre panier lorsque vous êtes le client de quelqu’un d’autre.

Peter Larsen, vice-président d’Amazon pour Buy with Prime, dit dans un communiqué que la société aide les détaillants à augmenter leurs ventes en “offrant des avantages d’achat que des millions de membres Prime adorent et auxquels ils font confiance, notamment une livraison rapide et gratuite et une expérience de paiement transparente”.

Un porte-parole d’Amazon a ajouté dans un communiqué que la société investit des milliards par an dans la construction de l’infrastructure et des services nécessaires pour stimuler les activités des vendeurs et marchands tiers, que ce soit sur Amazon ou non.

“Depuis plus de 20 ans, nous fournissons des capacités innovantes pour permettre le succès des petites entreprises”, a déclaré le porte-parole, “et nous continuons à rechercher des moyens d’inventer au nom et de ravir les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises”.

Pour l’instant, vous voyez des événements comme la vente d’accès anticipé Prime cette semaine parce qu’Amazon et ses pairs veulent vous faciliter le magasinage des Fêtes plus tôt dans l’année, selon les analystes. Et tous les achats qui ont lieu hors du site d’Amazon pendant la frénésie des transactions ?

Amazon aimerait aussi en faire partie.

Amazon sort des coulisses

Bien que vous ne l’ayez peut-être pas remarqué, Amazon traite depuis des années les paiements des clients et livre des colis pour certains achats effectués sur les sites Web d’autres entreprises. Son Paiement Amazon caractéristique et Exécution multicanal ont tous deux été introduits avant 2020.

L’insertion d’un bouton Acheter avec Prime sur le site Web d’un détaillant amplifie ce processus. Amazon traite les paiements et exécute les commandes comme si l’achat était effectué sur sa place de marché.

Au-delà du support d’exécution d’Amazon, Amazon fera également de la publicité certains vendeurs qui utilisent Buy with Prime sur les plateformes de médias sociaux, envoyant les clients directement sur les sites Web des marques. Les vendeurs peuvent également utiliser un badge officiel pour annoncer Buy with Prime dans leur propre marketing.

Amazon créera même des rampes de sortie à partir de son propre site Web pour les vendeurs participant au programme : les entreprises pourront rediriger les acheteurs loin de leur vitrine sur Amazon Marketplace vers leur propre site Web pour utiliser Buy with Prime.

Avec l’option Local Shopping, qui en est encore à ses débuts selon Amazon, les acheteurs qui souhaitent acheter quelque chose dans un magasin à proximité peuvent le rechercher sur Amazon sans avoir à parcourir les sites Web des entreprises individuelles. En plus d’attirer davantage de clients du méga-détaillant vers les entreprises locales, la fonctionnalité oblige ces magasins à répertorier les marchandises en magasin sur Amazon pour faciliter les achats.

Amazon n’a pas précisé combien de détaillants utilisent le bouton Acheter avec Prime, qui est disponible pour les vendeurs sur invitation uniquement pour le moment. Une marque qui utilise le service, Machinerie du grand cerclea déclaré dans un communiqué de presse d’Amazon que la moitié de ses ventes provenaient de la fonction Acheter avec Prime depuis son ajout.

“Il est difficile de gagner la confiance des acheteurs pour effectuer un achat sur notre propre site Web”, a déclaré Patrick Sean Briseno, responsable du commerce électronique et du marketing de l’entreprise, notant que le badge Buy with Prime confère de la crédibilité.

Brian Yarbrough, un conseiller financier chez Edward Jones, a déclaré que certains acheteurs peuvent trouver plus accueillant de se rendre sur le site Web d’une entreprise pour en savoir plus avant d’effectuer un achat, mais souhaitent tout de même bénéficier des avantages d’un abonnement Prime. De plus, les détaillants peuvent personnaliser l’expérience des acheteurs sur leurs pages Web.

“Un site Web de marque est beaucoup plus contrôlé qu’Amazon”, a-t-il déclaré.

Le magasin de tout, partout

Les achats avec Prime et les ramassages en magasin font partie d’une stratégie à long terme visant à étendre l’activité de commerce électronique d’Amazon au-delà de son site Web, selon les analystes de la vente au détail. Tout comme il fait face à un ralentissement de la croissance des ventesAmazon est assis sur plus d’infrastructures d’exécution et de logistique qu’il n’en a besoin, en raison d’une construction rapide pour répondre à la demande pandémique.

Des outils comme ceux-ci sont des moyens pour Amazon d’utiliser sa capacité supplémentaire de traitement des commandes, a déclaré Neil Saunders, analyste de la vente au détail au cabinet de conseil GlobalData.

Les options peuvent même plaire aux détaillants qui ne voient pas l’intérêt de vendre à partir d’une vitrine Amazon, mais qui pourraient bénéficier des autres services d’Amazon. « Amazon peut dire : peut-être que tout le monde ne veut pas être sur le marché, mais nous avons toutes ces offres logistiques et offres de paiement », a déclaré Saunders.

En plus de s’impliquer dans plus d’achats, les fonctionnalités d’Amazon peuvent acheminer plus de données sur vos habitudes d’achat vers le méga-détaillant. De cette façon, Amazon a une image encore plus claire de ce que vous achetez et de la façon dont vous l’achetez.

Amazon dit qu’il ne vend pas de données utilisateur, et pointé vers une FAQ à propos de Buy with Prime qui indique que l’entreprise n’utilisera pas les informations non publiques qu’elle obtient de ces achats pour prendre ses propres décisions d’approvisionnement, de niveau de stock ou de tarification, qui s’appliquent aux propres produits d’Amazon et à ceux de vendeurs tiers. Il indique également qu’Amazon n’utilisera pas les données non publiques des achats Buy with Prime pour des fonctionnalités de merchandising ou de personnalisation sur son marché en ligne.

Pourtant, ces données ont le potentiel d’être “très précieuses”, a déclaré Saunders. Amazon utilise déjà vos informations d’achat sur son propre site pour recommander d’autres produits et placer des annonces dans vos résultats de recherche, par exemple. La société a également été accusé d’avoir enfreint sa propre politique pour ne pas avoir utilisé les données de vendeurs tiers sur son marché pour fabriquer des produits concurrents sous sa marque de distributeur. Interrogé par le Congrès en 2020, Jeff Bezos, alors PDG d’Amazon a dit qu’il ne pouvait pas garantir la politique n’avait jamais été violée.

La propagation d’Amazon dans d’autres coins de l’industrie du commerce électronique est susceptible d’attirer l’attention des régulateurs fédéraux de la concurrence, qui enquêtent déjà les pratiques de l’entreprise. La société est loin de dominer le marché des outils qui facilitent les achats sur le site Web d’un marchand, a déclaré Saunders. Shopify, Salesforce et Adobe font partie des nombreuses entreprises proposant ces services.

Pourtant, Amazon n’a pas nécessairement besoin de dominer une deuxième industrie pour que ces fonctionnalités d’exécution augmentent encore sa part de marché du commerce électronique, a déclaré Sucharita Kodali, analyste du commerce de détail à la société d’études de marché Forrester. De plus, les promesses d’Amazon de ne pas utiliser les données qu’il glane à partir de ces fonctionnalités peuvent ne pas satisfaire le gouvernement.

“Ce serait quelque chose que je pense que les régulateurs antitrust désapprouveraient”, a déclaré Kodali.

Pour l’instant, cela peut signifier que vous avez plus de boîtes livrées avec ce sourire de flèche Amazon.