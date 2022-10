Amazon permettra désormais aux utilisateurs de payer avec Venmo à la caisse

Amazone a annoncé mardi qu’il ajoutait Venmo comme option de paiement à la caisse.

La fonctionnalité commencera à être déployée dans l’application Amazon et sur amazon.com à partir de mardi, avant d’être lancée pour les utilisateurs américains d’ici le Black Friday le 25 novembre, a déclaré Amazon.

Venmo, propriété de Pay Pal , est un service de paiement populaire qui permet aux utilisateurs de s’envoyer de l’argent les uns aux autres. Il s’est de plus en plus étendu au-delà de sa fonctionnalité peer-to-peer, avec de plus en plus de détaillants en ligne ajoutant Venmo comme mode de paiement, comme Shopify et Lululemon .

Les utilisateurs ajoutent leur compte Venmo comme mode de paiement sur leur compte Amazon, puis sélectionnent Venmo comme option de paiement lors du paiement.

Le partenariat offrira aux acheteurs d’Amazon plus d’options pour payer leur commande. L’entreprise accepte actuellement cartes de crédit et de débit, cartes de magasin, comptes HSA et FSA, ainsi que cartes EBT.

Amazon a également annoncé un partenariat avec le service acheter maintenant, payer plus tard Affirmer l’année dernière qui permet aux utilisateurs de fractionner leurs achats en plusieurs versements.

