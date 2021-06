Amazon permettra aux employés de travailler à distance deux jours par semaine

L’extérieur de The Spheres est visible au siège d’Amazon.com Inc. le 20 mai 2021 à Seattle, Washington. Cinq employées ont poursuivi Amazon cette semaine, alléguant discrimination et représailles.

Amazon offre à ses employés d’entreprise une plus grande flexibilité pour travailler à distance, l’entreprise dit jeudi, dans un revirement important par rapport à sa précédente orientation de retour au travail.

Dans une note interne envoyée aux employés, Amazon a déclaré qu’il s’attend à ce que les employés travaillent hors du bureau trois jours par semaine, leur laissant la possibilité de travailler à distance jusqu’à deux jours par semaine. Les équipes de direction détermineront les jours où les employés devront travailler depuis le bureau, a déclaré la société.

Geekwire Signalé précédemment sur la note d’Amazon sur les plans de retour au travail de l’entreprise.

Les employés de l’entreprise qui ne souhaitent pas travailler au bureau trois jours par semaine pourront demander une dérogation. De plus, certains employés auront la possibilité de travailler entièrement à distance jusqu’à quatre semaines par an.

Amazon avait auparavant adopté une approche plus stricte pour ses plans de retour au travail. En mars, Amazon a souligné que son objectif était de « retourner à une culture centrée sur le bureau comme base de référence ». À l’époque, la société a déclaré qu’elle s’attend à ce que certains employés retournent au bureau cet été, la plupart de son personnel étant de retour au bureau d’ici l’automne.

Amazon a déclaré dans le mémo qu’il « apprenait et évoluait au fur et à mesure » et qu’il « continuerait d’évoluer » à mesure qu’il recevrait les commentaires des employés sur les directives mises à jour.

« Comme toutes les entreprises et organisations du monde entier, nous gérons chaque étape de cette pandémie pour la première fois, apprenant et évoluant au fur et à mesure », a déclaré Amazon dans le mémo. « Nous avons réfléchi à la manière d’équilibrer notre désir d’offrir la flexibilité de travailler à domicile avec notre conviction que nous inventons le mieux pour les clients lorsque nous sommes ensemble au bureau. »

D’autres entreprises technologiques ont adopté une approche similaire dans leurs plans de retour au travail. La semaine dernière, Apple a déclaré que les employés retourneraient au bureau trois jours par semaine à partir de début septembre. En mai, Google a déclaré qu’il s’attend à ce que 20% de ses employés travaillent à domicile après la réouverture de ses bureaux plus tard cette année.