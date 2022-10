Amazon permet déjà aux utilisateurs d’enregistrer leur intérêt pour le lancement de Google Pixel 7a

Maintenant que la série Pixel 7 est en vente, il reste deux appareils Pixel dans le moulin à rumeurs – le pliable, qui peut ou non être un mythe, et le prochain téléphone «a», qui est tout à fait une réalité. En fait, son arrivée n’est pas trop loin selon Amazon. Le géant de la vente au détail en ligne permet déjà à ses utilisateurs de s’abonner à l’annonce à venir.

Maintenant, cela ne dit pas quand le Pixel 7a sera dévoilé ou quoi que ce soit à ce sujet, mais cela ne devrait pas tarder. Le Pixel 6a est sorti depuis juillet de cette année, des mois après la sortie des 6 et 6 Pro. Donc, c’est encore un modèle assez frais, mais Google a une nouvelle puce Tensor et un nouveau design pour l’îlot de caméra «visor», donc un téléphone «a» repensé ne serait pas déplacé.









Amazon recrute déjà des personnes pour l’annonce de Google Pixel 7a

Une rumeur a affirmé que le 7a est prévu pour une sortie début 2023, il est donc possible que nous attendions. Cette même rumeur affirmait également que Google avait commandé 4 millions d’unités du téléphone “a”, il doit y croire beaucoup.

Nous avons entendu parler du Pixel 7a à travers des noms de code – le Pixel 7 est “Panther”, le 7 Pro est “Cheetah” et le 7a est “Felix”. Et si la tradition se maintient, le 7a aura un écran plus petit que le Pixel 7 vanilla, il devrait donc être de 6,0 à 6,1″.

Une chose à noter est qu’Amazon fait référence à la “famille Pixel 7a” comme s’il y avait plus d’un modèle. Les 5a et 6a ont déjà la 5G, donc ce n’est pas une chose 4G/5G – attendons-nous un Pixel 7a et 7a XL ?

Tout ce que nous pouvons faire maintenant est de s’abonner et d’attendre qu’Amazon révèle des informations sur le Pixel 7a – ce ne serait pas la première fois que le détaillant publie des pages pour des téléphones censés rester secrets.

Un merci spécial à notre pronostiqueur !