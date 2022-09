Amazon perd ses efforts pour annuler la victoire syndicale dans les installations de Staten Island

Chris Smalls et Derrick Palmer au siège temporaire de l’Amazon Labour Union à Staten Island, New York, le 15 juin 2022.

Une victoire syndicale historique dans l’entrepôt d’Amazon à Staten Island devrait être confirmée, a recommandé jeudi un responsable du National Labor Relations Board.

En avril, plus de 2 600 travailleurs de l’entrepôt d’Amazon à Staten Island, connu sous le nom de JFK8, ont voté pour rejoindre l’Amazon Labour Union, devenant ainsi le premier groupe à voter en faveur de la syndicalisation dans l’une des installations américaines du géant du commerce électronique.

Amazon en mai a cherché à annuler les résultats de l’élection. Il a soumis un dossier au NLRB accusant le bureau de Brooklyn de l’agence fédérale d’avoir enfreint le droit du travail en semblant soutenir la campagne syndicale. Amazon, qui a inclus 25 objections dans son dossier, a également allégué que les organisateurs syndicaux avaient intimidé les travailleurs pour qu’ils votent en leur faveur.

Les objections d’Amazon ont lancé 24 jours d’audiences, tenues via Zoom, où les avocats de la société, le bureau de la région 29 du NLRB et l’ALU ont disséqué la conduite pendant les élections. Les travailleurs et les organisateurs syndicaux de JFK8, dont Chris Smalls, co-fondateur et président par intérim de l’ALU, figuraient parmi plus d’une douzaine de témoins appelés à témoigner.

Lisa Dunn, l’avocate du NLRB présidant l’audience, a conclu dans un dossier jeudi qu’Amazon “n’avait pas rempli son fardeau” d’établir l’agence, le syndicat ou toute autre partie “se livrant à une conduite répréhensible affectant les résultats de l’élection”, NLRB a déclaré la porte-parole Kayla Blado. Dunn a également recommandé qu’ALU soit accrédité en tant que représentant de la négociation, a déclaré Blado.

Amazon a jusqu’au 16 septembre pour déposer des objections aux recommandations de Dunn, qui seront ensuite entendues par un directeur régional du NLRB. Le directeur régional déterminera s’il convient d’ordonner une nouvelle élection syndicale ou de certifier les résultats de l’élection d’avril, auquel cas Amazon devra entamer des négociations contractuelles avec l’ALU.

Le syndicat a déclaré dans un communiqué qu’il était satisfait des recommandations de l’agent d’audience.

“Nous espérons que le directeur régional de la région 28 pourra accélérer notre certification et que le NLRB applique l’obligation légale d’Amazon de négocier avec les travailleurs de l’ALU”, a déclaré le syndicat dans un communiqué. publié sur Twitter.

Les représentants d’Amazon et du NLRB n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’ALU, une organisation de base d’employés actuels et anciens d’Amazon, a cherché à étendre sa portée au-delà de JFK8. En mai, le syndicat n’a pas réussi à reproduire sa campagne syndicale réussie dans un autre entrepôt de Staten Island, mais il a gagné du terrain ailleurs.

Les travailleurs d’un entrepôt Amazon près d’Albany cherchent à être représentés par l’ALU. Le NLRB n’a pas encore fixé de date pour cette élection. Un entrepôt Amazon du Kentucky a également exprimé son intérêt à s’organiser sous ALU.

