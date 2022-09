Amazon perd les fondateurs de PillPack quatre ans après son acquisition

Deux dirigeants d’Amazon qui ont joué un rôle déterminant dans la poussée du géant de la vente au détail vers les soins de santé partent.

TJ Parker et Elliot Cohen, les co-fondateurs de la start-up de médicaments sur ordonnance PillPack, quitteront Amazon à la fin de ce mois, selon un article sur Parker’s Profil LinkedIn. Amazon a acheté PillPack en 2018 pour environ 750 millions de dollars.

Après l’acquisition, Parker et Cohen ont aidé à diriger le lancement d’Amazon Pharmacy, la pharmacie en ligne de la société pour la livraison de médicaments sur ordonnance aux États-Unis. Parker et Cohen ont tous deux été vice-présidents de la pharmacie jusqu’à récemment, lorsqu’ils ont été transférés à des rôles de conseil Axios signalé.

“Je vous écris pour vous faire savoir qu’Elliot et moi quittons PillPack et Amazon à la fin du mois”, a écrit Parker. “De tout, ce sont les gens que nous avons rencontrés en cours de route et qui nous ont rejoints dans ce voyage dont nous nous souviendrons le plus affectueusement, et vous nous manquerez tous.”

Parker et Cohen ont cofondé PillPack en 2013. Parker, dont le père était pharmacien, a fréquenté l’école de pharmacie de Boston. Il a rencontré Cohen, qui était en école de commerce au MIT. PillPack a commencé à servir les clients en 2014, et le père de Parker a rejoint l’entreprise en tant que l’un des premiers pharmaciens.

Amazon a accéléré sa poussée dans les soins de santé ces dernières années, bien que tous ses efforts n’aient pas été couronnés de succès. Le secteur de la pharmacie a eu du mal à gagner du terrain et Amazon a récemment annoncé qu’il fermerait son service de télésanté Amazon Care après avoir constaté qu’il ne s’agissait pas d’une “offre suffisamment complète” pour les clients.

Au début de l’année dernière, une joint-venture qu’Amazon avait formée avec Berkshire Hathaway et JPMorgan Chase pour réduire les coûts des soins de santé a été dissoute. L’entité s’appelait Haven et son entrée initiale prévue sur le marché des soins de santé avait fait chuter les actions des fournisseurs.

Pourtant, Amazon investit des capitaux et des ressources importants dans l’espace. En juillet, Amazon a annoncé qu’il acquerrait One Medical pour 3,9 milliards de dollars, apportant un réseau de cliniques de soins primaires. Amazon exploite également une entreprise de diagnostic des consommateurs.

Amazon avait remanié sa direction de la santé avant le départ de Parker et Cohen. En décembre dernier, CNBC a rapporté que la société avait élevé son ancien patron principal Neil Lindsay pour superviser ses efforts en matière de santé. John Love, qui était auparavant vice-président de la division Alexa d’Amazon, a été nommé vice-président de Pharmacy et PillPack en janvier.

Dans une note adressée à l’équipe des services de santé lundi, Lindsay a qualifié le départ de Parker et Cohen de “doux-amer” et a remercié les fondateurs de PillPack d’avoir aidé à développer la stratégie “pour aider à améliorer l’expérience des soins de santé des clients”.

« Poussés par leur vision et leur obsession du client, l’activité et les capacités de PillPack sont devenues le fondement d’Amazon Pharmacy », a écrit Lindsay.

