Amazon perd le PDG de One Medical un an après son acquisition

Amir Dan Rubin, PDG du fournisseur de soins primaires One Medical, qui Amazone acquis il y a environ un an, quittera l’entreprise plus tard cette année.

« Je souhaite partager avec vous tout cela, après plus de six ans en tant que PDG de One Medical, aidant à guider l’organisation vers de nouveaux niveaux d’impact, Amir Dan Rubin a décidé de quitter One Medical plus tard cette année », Neil Lindsay, qui dirige Amazon Health. Services, a écrit dans une note interne obtenue par CNBC.

Rubin sera remplacé par Trent Green, chef des opérations de One Medical, selon la note. Le Washington Post fut le premier à annoncer le départ.

« Trent est un leader extrêmement efficace, expérimenté et axé sur les valeurs », a écrit Rubin dans une note distincte adressée aux employés. « Je suis tellement enthousiasmé par tout ce que One Medical est en mesure de faire à l’avenir en tant que membre d’Amazon. »

Amazon a annoncé en juillet 2022 qu’il acquerrait One Medical pour environ 3,9 milliards de dollars, la troisième plus grande acquisition de son histoire, dans le cadre d’une expansion croissante du marché des soins de santé. Amazon a finalisé l’acquisition en février, après que la Federal Trade Commission a choisi de ne pas contester l’accord.

Le départ de Rubin fait suite à un thème familier du départ des dirigeants après avoir vendu leur entreprise à Amazon. En septembre dernier, les cofondateurs de la société de médicaments sur ordonnance PillPack, TJ Parker et Elliot Cohen, ont quitté Amazon quatre ans après l’acquisition de la startup. Le PDG de Twitch, Emmett Shear, a démissionné d’Amazon en mars et le PDG de Whole Foods, John Mackey, a pris sa retraite l’année dernière.

Amazon a cherché à renforcer sa présence dans le secteur des soins de santé grâce aux accords One Medical et PillPack, ainsi qu’en développant des services en interne. Le succès est mitigé.

En août dernier, la société a fermé son service de télésanté Amazon Care dans le cadre d’efforts plus larges de réduction des coûts. Haven, une coentreprise destinée à perturber les soins de santé, a été dissoute en 202. Amazon a récemment étendu son service de clinique de santé virtuelle et la société exploite une pharmacie en ligne.

