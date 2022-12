Amazon perd 10% de sa végétation en près de quatre décennies

Les chiffres sont calculés à partir d’une surveillance satellitaire annuelle depuis 1985 depuis la Bolivie, le Pérou, l’Équateur, la Colombie, le Brésil, le Venezuela, le Suriname, la Guyane et la Guyane française. Le rapport est une collaboration entre Raisg et MapBiomas, un réseau brésilien d’organisations à but non lucratif, d’universités et de startups technologiques.