Amazon perd 10% de sa végétation en près de quatre décennies

RIO DE JANEIRO (AP) – La région amazonienne a perdu 10% de sa végétation indigène, principalement une forêt tropicale humide, en près de quatre décennies, une zone à peu près de la taille du Texas, selon un nouveau rapport.

De 1985 à 2021, la zone déboisée est passée de 490 000 kilomètres carrés (190 000 miles carrés) à 1 250 000 kilomètres carrés (482 000 miles carrés), une destruction sans précédent en Amazonie, selon le réseau amazonien d’informations socio-environnementales géoréférencées, ou Raisg.

Les chiffres sont calculés à partir d’une surveillance satellitaire annuelle depuis 1985 depuis la Bolivie, le Pérou, l’Équateur, la Colombie, le Brésil, le Venezuela, le Suriname, la Guyane et la Guyane française. Le rapport est une collaboration entre Raisg et MapBiomas, un réseau brésilien d’organisations à but non lucratif, d’universités et de startups technologiques.

“Les pertes ont été énormes, pratiquement irréversibles et sans espoir de redressement”, a déclaré vendredi un communiqué de Raisg, un consortium d’organisations de la société civile des pays de la région. “Les données signalent une lumière jaune et donnent un sentiment d’urgence à la nécessité d’une action internationale coordonnée, décisive et convaincante.”

Le Brésil, qui détient environ les deux tiers de l’Amazonie, mène également la destruction. En près de quatre décennies, 19% de sa forêt tropicale a été détruite, principalement en raison de l’expansion de l’élevage de bétail soutenue par l’ouverture de routes. Le pays a représenté 84% de toutes les destructions de forêts au cours de la période.

Près de la moitié des émissions de carbone du Brésil provient de la déforestation. La destruction est si vaste que l’est de l’Amazonie a cessé d’être un puits de carbone, ou absorbeur, pour la Terre et est devenu une source de carbone, selon une étude publiée en 2021 dans la revue Nature.

En 2021, l’Amazonie avait 74% de sa superficie couverte de forêts tropicales humides et 9% d’autres types de végétation naturelle. La région, avec 8,5 millions de kilomètres carrés, abrite une population de 47 millions de personnes, selon les estimations de Raisg.

“Au moins quelque 75 milliards de tonnes métriques de carbone sont stockées à travers l’Amazonie”, a déclaré Wayne Walker, chercheur au Woods Hole Research Center, lors d’une conférence de presse vendredi à Lima, au Pérou. “Si tout ce carbone se retrouvait immédiatement dans l’atmosphère, cela représenterait environ sept fois les émissions annuelles mondiales.”

Fabiano Maisonnave, Associated Press