Amazon perd 1 billion de dollars en valeur marchande, une première historique

Amazon est devenu une première malheureuse lorsque sa valeur marchande a atteint 879 milliards de dollars mercredi, contre un sommet de 1,88 billion de dollars en juillet 2021. C’est la toute première entreprise perdre plus de 1 000 milliards de dollars en valeur de marché, comme indiqué précédemment par Bloomberg.

Amazon n’est pas la seule entreprise à ressentir l’impact d’une économie en refroidissement et d’un retour à la vie hors de la maison après les premiers blocages de Covid-19. La valeur marchande de Microsoft a culminé à environ 2,5 billions de dollars et se situe à 1,78 billion de dollars au moment d’écrire ces lignes. Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, a atteint un peu plus de 1 000 milliards de dollars en valeur en août 2021 et se situe maintenant à environ 285 milliards de dollars. Le Dow Jones Industrial Average est en baisse un peu plus de 8% jusqu’à présent cette année, mais a été plus faible.

Les ventes de jeux vidéo sont devrait baisser globalement en 2022. De même, les streamers multimédias ont explosé en 2021mais des géants autrefois stables comme Netflix recherchent plus de revenus dans un contexte d’instabilité financière.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a récemment lancé un examen de la réduction des coûts de l’entreprise, le Wall Street Journal a rapporté. Cela comprend apparemment la suspension ou l’élimination des projets non rentables et la réaffectation des travailleurs. Amazon examine de près son activité d’appareils, qui comprend des haut-parleurs intelligents compatibles Alexa, note le rapport. Aucun impact réel sur les appareils populaires ou leur avenir n’a encore été identifié.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire.