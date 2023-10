Amazon Pay introduit l’option EMI pour les utilisateurs de cartes de crédit RuPay | Actualités technologiques

(Source de l’image : Amzon)

Écoutez cet article

Votre navigateur ne supporte pas l’élément audio.



Le géant indien du commerce électronique Amazon a introduit aujourd’hui la possibilité pour les utilisateurs de cartes de crédit RuPay d’effectuer des paiements sur EMI. L’entreprise affirme que cette décision a été prise pour rendre les achats plus pratiques et plus abordables pour les acheteurs.

Alors que l’EMI est devenu le mode de paiement le plus utilisé au cours des 48 premières heures de la vente du Great Indian Festival, Amazon affirme qu’une commande sur quatre a été payée en plusieurs fois, tandis que trois personnes sur quatre ayant payé avec EMI ont utilisé l’option No Cost EMI.

Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires.

Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

Mayank Jain, directeur du crédit et des prêts pour Amazon Pay India, a déclaré : « L’introduction d’EMI sur les cartes de crédit RuPay en partenariat avec NPCI permettra aux clients un meilleur accès au crédit, offrira la meilleure valeur de sa catégorie et contribuera à maximiser les économies. Cela rendra les achats en ligne plus abordables et plus pratiques pour les clients de toute l’Inde, en particulier pendant la période des fêtes. Chez Amazon Pay, nous restons déterminés à innover et à proposer à nos clients un paiement numérique pratique, inclusif, abordable et enrichissant.

Les plus lus 1

Amitabh Bachchan a refusé de porter du topor lors du mariage bengali avec Jaya Bachchan et a dit à ses parents : « J’épouserai votre fille mais… » 2

La condamnation ne nous ramène pas notre fille : les parents de Soumya Vishwanathan se souviennent de 15 ans d’épreuve judiciaire Voir plus

Dans un communiqué de presse, Amazon a déclaré que la Grande Vente du Festival Indien de cette année avait été le théâtre de 48 heures de shopping les plus importantes jamais enregistrées, enregistrant environ 9,5 millions de visites de clients. Les achats effectués par les membres Prime ont également augmenté de 18 fois au cours des premières 24 heures, ce qui constitue le niveau le plus élevé jamais enregistré pour la plateforme.

Alors que 80 % des clients ayant commandé sur Amazon provenaient de villes non métropolitaines, plus de 65 % des vendeurs au cours des deux premiers jours appartenaient à des villes de niveau 2 et 3.

Lancé en 2019, Amazon Pay propose plusieurs options de paiement comme Pay Later, Pay Wallet et UPI pour n’en nommer que quelques-unes. La plateforme de commerce électronique offre également des récompenses aux clients nouveaux et fréquents.