Amazon Pay ajoute Affirm’s Achetez maintenant, payez plus tard : ce qu’il faut savoir

La technologie «Acheter maintenant, payer plus tard» d’Affirm est désormais disponible via Amazon Pay aux États-Unis, a déclaré mercredi le géant de la vente au détail en ligne. Les commerçants peuvent ajouter l’option Affirm à leur bouton Amazon Pay afin que les clients puissent choisir BNPL, abréviation de acheter maintenant, payer plus tard.

Affirm, dont l’application est recommandée par CNET comme la meilleure application BNPL pour la plupart des acheteurs, affirme que 16 millions de personnes utilisent activement son service. L’offre vous offre des options de paiement bihebdomadaires et mensuelles à partir d’un taux de pourcentage annuel de 0 %, ou APR, et sera disponible via Amazon Pay pour les achats de plus de 50 $.

L’ajout d’Affirm vient avant le Prime Day annuel prévu d’Amazon en juillet.

Comment utiliser Affirm BNPL via Amazon Pay

Si vous souhaitez utiliser Affirm lorsque vous achetez quelque chose via Amazon Pay, vous devrez passer par un processus d’approbation rapide la première fois, ce qui garantit qu’Affirm peut vous prêter. Affirm indique que le processus de vérification et d’approbation est gratuit, en temps réel et n’a aucun impact sur votre pointage de crédit.

Amazon Pay est disponible pour les clients Amazon. Si vous visitez un site Web avec un bouton Amazon Pay, vous pourrez cliquer dessus et utiliser l’adresse, l’e-mail et les méthodes de paiement que vous avez déjà stockés dans votre compte Amazon.

Faut-il utiliser les options BNPL ?

En plus d’Affirm, Apple a récemment commencé à proposer un service BNPL appelé Apple Pay Later, disponible dans Wallet, l’application de portefeuille numérique de l’iPhone. Parmi les autres services BNPL populaires, citons Afterpay, Klarna et PayPal Pay in 4.

Alors que la dette de carte de crédit augmente et que les taux d’intérêt restent élevés, le TAP moyen sur une carte de crédit est actuellement de 20,23 %. BNPL pourrait être un bon moyen pour vous d’éviter de vous endetter pendant que vous remboursez lentement des achats plus importants à un taux d’intérêt plus bas (et dans certains cas, sans intérêt).

Cependant, l’utilisation de plans d’achat immédiat et de paiement ultérieur peut vous faire courir le risque de vous retrouver au-dessus de votre tête et de dépenser trop. Contrairement aux cartes de crédit, elles peuvent également ne pas améliorer votre pointage de crédit si vous payez à temps, mais elles pourraient faire baisser votre pointage si vous payez en retard. Leurs frais de retard peuvent parfois être plus élevés que ceux des cartes de crédit. Assurez-vous de déterminer si vous serez en mesure de respecter vos paiements prévus pour un article et de lire les conditions générales sur les frais de retard et les taux d’intérêt avant d’accepter d’utiliser leur service.

Si vous ne pouvez pas vous permettre un achat en totalité, envisagez de le budgétiser en transférant de l’argent sur un compte d’épargne à haut rendement chaque jour de paie et en gagnant des intérêts à mesure que vous épargnez pour atteindre votre objectif.

Voici ce que vous devez savoir sur le fonctionnement des régimes BNPL.

En savoir plus: Achetez maintenant, payez plus tard ou cartes de crédit : laquelle vous convient le mieux ?