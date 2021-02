Amazon passe des marges de l’industrie cinématographique au grand public

«Ils ont enfreint toutes les règles pour nous», a déclaré M. Cohen lors d’un entretien téléphonique. «Il y avait un certain calendrier de livraison qu’ils jugeaient nécessaire, et ils l’ont réduit de moitié. Ils ont réalisé qu’il était impératif de publier cela avant les élections. Et ils ont complètement changé leurs procédures pour nous aider à le faire. Je suis vraiment très reconnaissant. »

Jennifer Salke, la directrice d’Amazon Studios, est également reconnaissante. Lors de la diffusion des Golden Globes dimanche, «Borat Subsequent Moviefilm» sera en compétition pour trois prix: meilleure comédie ou comédie musicale, meilleur acteur et meilleure actrice de soutien (Maria Bakalova). D’autres acquisitions d’Amazon, y compris les débuts en tant que réalisateur de Regina King, «One Night in Miami» et «Sound of Metal», avec Riz Ahmed, se disputent également des prix.

Ces distinctions, associées à l’impact culturel que «Borat» a connu à travers le monde, ont considérablement modifié la perception de la division cinématographique d’Amazon Studios à Hollywood et parmi les plus de 150 millions d’abonnés Prime d’Amazon. (Le studio, qui ne divulgue pas le nombre de téléspectateurs, dira seulement que des dizaines de millions d’abonnés ont regardé «Borat».)

Autrefois une maison pour les chouchous de l’indie tels que «Manchester by the Sea» et «The Big Sick», Amazon Prime Video se transforme en un lieu pour les films commerciaux avec un large attrait qui peut voyager à l’international. Tout cela fait partie du plan de Mme Salke visant à transformer Prime en un service auquel les gens souscrivent pour plus que la livraison gratuite de leurs serviettes en papier.

«Nous avions vu de première main, lorsqu’Amazon est derrière un contenu, à quel point ils sont capables de fléchir», a déclaré David Ellison, directeur général de Skydance Media et producteur de la série «Jack Ryan» d’Amazon. Il a récemment vendu les films «Without Remorse» et «The Tomorrow War» à Amazon. «Avec« Borat », ils ont montré qu’ils pouvaient aussi faire cela avec des films.»