Amazon India a annoncé son partenariat avec Startup India, dans le cadre duquel le géant mondial du commerce électronique vise à offrir un mentorat aux startups indiennes, des ressources et une subvention de 50000 USD pour atteindre des marchés de détail plus larges en dehors de l’Inde. Ce partenariat, sous l’égide de l’Amazon Global Selling Propel (AGSP), vise à offrir aux startups actives dans les produits de consommation la possibilité d’élargir leur taille de marché et d’atteindre les consommateurs d’autres pays. Le programme AGSP est spécialement conçu pour les startups en démarrage et vise à transformer les entreprises locales en marques mondiales.

Le conseil de mentorat dans le cadre du programme AGSP comprendra des dirigeants d’Amazon de premier plan en Inde et des marchés internationaux, des hauts dirigeants de Startup India et d’Invest India, et des partenaires de capital-risque, qui offriront tous des conseils et un mentorat individuels aux jeunes entreprises de produits de consommation de l’Inde. Amazon n’a pas précisé si ce programme sera largement limité aux startups dans l’espace technologique uniquement, ou s’il serait également étendu à d’autres catégories. Sequoia Capital India et Fireside Ventures, deux des sociétés partenaires de capital-risque d’Amazon, recevront également des propositions de financement de startups potentielles et auront la chance de gagner une subvention totale de 50 000 USD (environ Rs 36,5 lakh). Cette subvention sera sans équité, ce qui signifie que les organismes de financement ne détiendront pas un pourcentage des actions de la startup, comme c’est la norme dans les cycles de financement.

Parlant de l’objectif que ce programme aidera Amazon à atteindre, Amit Agarwal, vice-président directeur mondial et chef de pays d’Amazon Inde, a déclaré: «Notre partenariat avec Startup India pour lancer ce programme d’accélération fournira aux marques émergentes l’occasion de donner vie à leurs propositions commerciales, et aider à créer des marques indiennes mondialement populaires. Avec Amazon Global Selling, nous continuerons de rendre les exportations simples et accessibles aux entreprises de toutes tailles, et respecterons notre engagement de permettre 10 milliards de dollars d’exportations de commerce électronique depuis l’Inde d’ici 2025. »

Les inscriptions pour les startups potentielles sont maintenant ouvertes et se poursuivront jusqu’au dimanche 7 février. Pour se qualifier, les startups devront se trouver entre les cycles de financement post-amorçage et pré-série A, et un panel sélectionné par Amazon évaluera chaque participant en fonction de son activité. l’idée, l’évolutivité, les chiffres obtenus jusqu’à présent sur les marchés domestiques (ou lancés), la viabilité du plan d’affaires de la startup et les références des fondateurs de la startup, entre autres aspects. Au total, 10 startups seront sélectionnées dans le cadre du programme, et trois startups gagnantes remporteront la subvention de 50 000 USD.