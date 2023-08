Amazon partagera désormais les rappels et les alertes de sécurité des produits dans votre compte

Amazon a imaginé un nouveau système d’alerte qui vise à faciliter la détection du rappel de quelque chose que vous avez acheté sur le site.

Les clients verront désormais une bannière d’alerte en haut de la page Vos commandes si un produit qu’ils ont commandé fait l’objet d’un rappel. En cliquant dessus, vous accéderez à une nouvelle page intitulée Vos rappels et alertes de sécurité du produit, où les utilisateurs trouveront plus de détails sur les problèmes rencontrés par le produit, ainsi que des options de remboursement, de retour ou de réparation. Vous recevrez également un e-mail personnalisé d’Amazon.

Dans le passé, les utilisateurs devaient compter sur des sites tiers pour obtenir informations sur les produits rappelés. Dans de nombreux cas, ils devraient également soumettre des informations personnelles à ces sites pour recevoir des instructions sur les retours, les réparations ou l’élimination des produits.

« Grâce à ces innovations et à d’autres – telles que notre solide vérification des vendeurs, la vérification de la sécurité et de la conformité des produits, et l’extension de la garantie A à Z – les clients peuvent acheter en toute confiance en sachant que nous soutenons tous les produits de notre magasin et que nous le ferons correctement dans les rares cas où un produit ne répond pas aux attentes », a écrit Amazon dans un article de blog la semaine dernière à propos de la nouvelle page d’alertes.

Bien que le nouveau service s’applique à tous les produits vendus par Amazon, les produits vendus par l’intermédiaire de vendeurs tiers ne bénéficient pas automatiquement du même traitement. Les partenaires commerciaux d’Amazon ont la possibilité d’utiliser le nouveau service, mais ils devront opter pour le service de logistique des rappels de l’entreprise pour que leurs clients bénéficient de la même expérience.