Amazon parie gros (jusqu’à 4 milliards de dollars) sur l’IA générative dans le cadre d’un accord avec Anthropic

Amazon fait de grands progrès en matière d’intelligence artificielle. Le géant de la vente au détail en ligne a déclaré lundi qu’il investir jusqu’à 4 milliards de dollars dans un partenariat avec la startup d’IA Anthropic pour aider au développement de nouveaux modèles d’IA générative. Ce partenariat est le dernier exemple de l’investissement continu d’Amazon dans l’IA qui pourrait éventuellement apparaître dans les appareils que vous utilisez à la maison ou affecter la façon dont vous faites vos achats.

Pour l’instant, le partenariat se concentrera principalement sur le renforcement du développement de modèles d’IA génératifs par Anthropic. Il utilisera les services cloud et les micropuces du géant de la vente au détail développés par Amazon pour former des modèles linguistiques. Lorsque ces modèles seront prêts, les utilisateurs d’Amazon Web Service auront une première chance de les essayer via Amazon Bedrock, un service qui aide les entreprises et les développeurs à créer des applications génératives basées sur l’IA.

Le chatbot Claude 2 d’Anthropic, disponible au public en version bêta depuis juillet, se positionne comme un concurrent de Bard de Google et de ChatGPT d’OpenAI. Claude 2 est un chatbot à IA générative, ce qui signifie qu’il utilise un grand modèle de langage pour répondre aux questions, rédiger des documents et aider dans des domaines tels que les mathématiques et le codage.

L’investissement de plusieurs milliards de dollars d’Amazon s’accompagne également d’une participation minoritaire dans Anthropic. Ce partenariat semble s’aligner sur les nouvelles priorités d’Amazon axées sur l’IA. Lors d’un événement la semaine dernière, l’IA était au cœur de nombreuses mises à jour et nouveaux produits de l’entreprise. Amazon a présenté des améliorations basées sur l’IA apportées à ses appareils domestiques Alexa, qui rendent l’assistant vocal plus conversationnel et réduisent la latence, ce qui rend Alexa plus conviviale dans la gestion de votre maison.

Au cours de l’année écoulée, Amazon a également élargi la manière dont il construit et utilise l’IA dans ses offres Web et ses services destinés aux clients comme les appareils Amazon Prime et Alexa.

Ce type d’investissement entre Amazon et Anthropic n’est pas sans rappeler d’autres accords entre géants de la technologie et petites entreprises axées sur l’IA. Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI en janvier avant le décollage de ChatGPT.

Anthropic a été fondée par Dario et Daniela Amodei, anciens dirigeants d’OpenAI et frères et sœurset l’entreprise a bénéficié de plusieurs levées de fonds réussies ces deux dernières années, dont un investissement de plusieurs millions de dollars de Google.

Fin juillet, Anthropic a rejoint OpenAI, Google et Microsoft pour dévoiler un partenariat appelé Frontier Model Forum qui vise à combiner l’expertise des leaders de l’industrie pour « assurer un développement sûr et responsable des modèles d’IA frontaliers », selon le communiqués de presse communs. Depuis l’essor rapide des outils d’IA générative au cours de l’année écoulée, leurs risques potentiels et leurs impacts sur la société font l’objet d’une surveillance accrue.

Note de l’éditeur : CNET utilise un moteur d’IA pour créer certaines histoires. Pour en savoir plus, consultez cet article.