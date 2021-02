La pilote Amazon Flex Arielle McCain livre des colis à Cambridge, Massachusetts, le 18 décembre 2018. | Pat Greenhouse / The Boston Globe via Getty Images

Le règlement avec la Federal Trade Commission intervient après qu’Amazon aurait utilisé des pourboires pour subventionner le salaire de base des entrepreneurs indépendants.

Amazon paiera 61,7 millions de dollars dans un règlement avec la Federal Trade Commission (FTC) sur les allégations selon lesquelles la société aurait utilisé les pourboires des clients pour subventionner le salaire horaire garanti de certains chauffeurs-livreurs, après avoir recruté les travailleurs avec des promesses de salaire horaire de 18 $ à 25 $ plus tous conseils clients. La FTC a déclaré que l’intégralité du règlement était réservée aux conducteurs concernés, mais l’agence ne fournit pas encore de détails sur la façon dont les conducteurs peuvent récupérer leurs pourboires.

L’enquête et le règlement recueillis par la FTC sont une étape importante à la suite d’années d’appels de groupes de travailleurs et de certains politiciens pour lutter contre les abus des travailleurs de chantier. Pour souligner ce moment, deux des quatre commissaires actuels de la FTC demandent également au Congrès d’accorder à l’agence la possibilité d’imposer des sanctions civiles aux contrevenants primaires comme Amazon afin de dissuader davantage les entreprises de tromper les travailleurs et les consommateurs.

Dans le cadre d’un programme de livraison appelé Amazon Flex, Amazon engage des sous-traitants indépendants pour gérer les livraisons des commandes Prime Now et Amazon Fresh, et parfois aussi des packages Amazon.com. De 2015 à 2016, l’entreprise a payé ces chauffeurs de 18 à 25 dollars de l’heure, plus les pourboires à la clientèle. Mais la FTC allègue qu’Amazon a subrepticement changé sa pratique de paiement à la fin de 2016 et a commencé à empocher des pourboires clients pour subventionner les paiements de l’entreprise de 18 $ à 25 $ l’heure, tout en assurant aux conducteurs qu’ils recevaient toujours tous leurs pourboires.

«À la fin de 2016, la FTC allègue qu’Amazon est passé de la rémunération des conducteurs au tarif promis de 18 à 25 dollars de l’heure plus le montant total des pourboires aux clients à un tarif horaire inférieur aux conducteurs, un changement qu’elle n’a pas divulgué aux conducteurs. Amazon a utilisé les conseils des clients pour compenser la différence entre le nouveau taux horaire inférieur et le taux promis. Cela a abouti à des pourboires de plus de 61,7 millions de dollars pour les conducteurs. »

Pour aggraver les choses, la FTC allègue qu’Amazon «a alors intentionnellement omis d’informer les conducteurs des modifications apportées à son plan de rémunération et a même pris des mesures pour rendre les modifications obscures pour les conducteurs».

Amazon a déclaré dans un communiqué qu’il n’était pas d’accord « avec le fait que la façon dont nous avions signalé la rémunération des chauffeurs n’était pas claire », mais qu’il était « heureux de mettre cette question derrière nous ».

Lors d’un appel avec des journalistes, les responsables de la FTC ont déclaré que les 61,7 millions de dollars représentaient le montant total dû aux chauffeurs, mais ont déclaré que cela pourrait prendre des semaines ou des mois pour que les chauffeurs découvrent comment ils peuvent récupérer leurs pourboires. Un porte-parole de la FTC a déclaré que les conducteurs d’Amazon Flex qui pensent avoir été touchés devraient s’inscrire aux mises à jour par e-mail ici. Le règlement interdit également à Amazon de déformer les gains et les pourboires des chauffeurs, et oblige l’entreprise à informer les chauffeurs avant d’apporter des modifications futures à la façon dont elle gère les pourboires.

Le Los Angeles Times a dévoilé pour la première fois le système de pourboire d’Amazon au début de 2019, mais la FTC a déclaré qu’Amazon avait poursuivi la pratique jusqu’à ce que la commission informe la société de son enquête plus tard dans l’année. Le rapport du journal fait suite à la couverture par BuzzFeed News de tactiques similaires de pourboire de la société de livraison de repas DoorDash et de la société de livraison d’épicerie Instacart. Ces deux sociétés ont fini par renverser leurs pratiques.

Dans une déclaration commune mardi, la commissaire par intérim de la FTC, Rebecca Slaughter, démocrate, et le commissaire Noah Phillips, un républicain, ont appelé le Congrès à donner à la FTC le pouvoir de créer des règles d’économie des petits boulots qui expliquent plus clairement quel type de comportement est illégal. Le couple demande également que le Congrès donne à la FTC le pouvoir d’imposer de lourdes sanctions civiles aux entreprises qui contreviennent pour la première fois afin de dissuader davantage de s’engager dans des projets comme celui d’Amazon, que les commissaires de la FTC ont qualifié de «scandaleux». Amazon ne s’ouvrira à une telle sanction civile que s’il viole les termes de ce règlement.

Slaughter a déclaré que donner à la FTC le pouvoir d’imposer des sanctions pour les infractions primaires créerait un puissant «un-deux coups», ainsi que la capacité actuelle de l’agence à récupérer les salaires perdus pour les travailleurs.