Amazon paiera 1 million de dollars pour des images extraterrestres provenant d’une sonnette

Votre caméra annulaire ne sera pas seulement la source d’une dystopie Big Brother alimentée par Amazon, elle pourrait également capturer des preuves de la vie extraterrestre. Si vous enregistrez un extraterrestre sur votre caméra Ring, la société de technologie est prête à vous payer pour cela.

Le schéma est facturé comme la recherche d’un million de dollars de Ring pour les extraterrestres. Les participants sont encouragés à garder les yeux ouverts pour tout signe de vie extraterrestre enregistré par leurs caméras de sonnette Ring. Si un petit être vert entre du champ de vision de la caméra, le gagnant de la meilleure « preuve scientifique » recevra 1 million de dollars, le météorologue et astrobiologiste Jacob Haqq Misrad faisant office de juge pour le concours. Ceux qui vivre en dehors d’un pays étranger peut toujours participer pour gagner une carte-cadeau Amazon de 500 $ en filmant ses propres séquences extraterrestres Ring en utilisant du maquillage, des accessoires et des costumes, mais avouons-le, c’est le lâche sortie. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 3 novembre.

« Des capteurs ont capté des signaux indésirables provenant de la nébuleuse du quartier. Ce n’est peut-être rien. Peut-être quelque chose. C’est là que vous intervenez », a écrit Amazon sur le site Internet du concours. Les participants doivent télécharger les images depuis leur application Ring pour être pris en compte pour le prix en argent.

La compétition survient alors que les ovnis et les extraterrestres en général sont une priorité dans le monde entier… pour une raison quelconque. En septembre, le journaliste et obsédé par les ovnis Jaime Maussan a présenté au congrès mexicain deux corps momifiés qui, selon lui, sont d’origine non humaine. Les deux corps, contenus dans des boîtes hilarantes et surdimensionnées des cercueils, ont apparemment été trouvés au Pérou et analysés par l’Université nationale autonome du Mexique à l’aide de méthodes de datation au carbone. C’étaient aussi des conneries totales. En même temps, La NASA nomme un directeur de la recherche sur les ovnis après avoir terminé une enquête de près d’un an sur les phénomènes aériens non identifiés, ou PAN.

Ring, quant à lui, pourrait exploiter l’hystérie OVNI pour tenter de convaincre ses clients que c’est le cas. pas un cauchemar en matière de confidentialité. Politico révélé dans un rapport ce mois de mars que la société a remis une journée complète de séquences Ring sans le consentement du client qui l’utilise. Le client s’est préalablement conformé aux exigences des forces de l’ordre a demandé des images de sa sonnette lors d’une enquête sur son voisin, mais ces mêmes forces de l’ordre ont utilisé le système judiciaire pour en obtenir encore plus. Dans de nombreuses grandes villes, les agents chargés de l’application des lois ont accès à un portail spécial via lequel ils peuvent demander des images du Ring à le vaste réseau d’appareils du gadget.