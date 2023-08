Amazon organise à nouveau une vente Prime Day en octobre

Vous avez raté une offre Prime Day ? Vous aurez une seconde chance. Amazon a annoncé mardi qu’il le ferait organiser un autre événement de magasinage pour les membres Prime en octobre. Surnommé Prime Big Deal Days, Amazon a déclaré que l’événement commercial proposera ses « meilleures offres de la saison ».

Amazon n’a pas donné de date précise pour l’événement et a déclaré que plus d’informations sont à venir.

« Nous partagerons plus de détails dès que nous nous rapprocherons de l’événement », écrit Doug HerringtonPDG de Worldwide Amazon Store, dans un post sur LinkedIn. « J’ai hâte de donner à nos membres Prime l’accès à des économies anticipées exclusives cette saison. »

L’année dernière, Amazon a organisé une vente Prime Early Access les 11 et 12 octobre, qui a donné le coup d’envoi de la saison des achats des Fêtes. Le géant de la vente au détail semble suivre un livre de jeu similaire cette année, tout en donnant un nouveau nom à la vente.

Ce sera le deuxième grand événement de vente d’Amazon pour les membres Prime cette année. Lors de son Prime Day en juillet, Amazon a déclaré que les acheteurs cette année avaient acheté plus de 375 millions de produits et « économisé » 2,5 milliards de dollars au cours de l’événement de deux jours. Amazon l’a présenté comme « le plus grand événement Prime Day » de l’histoire de l’entreprise.

Un abonnement Prime coûte 15 $ par mois (ou 139 $ par an) et offre une multitude d’avantages aux membres, y compris la livraison gratuite en un jour ou le jour même sur de nombreux articles, le service de streaming Prime Video et des réductions sur tout, de l’épicerie aux ordonnances. En 2021, Prime comptait plus de 200 millions d’abonnés.

Les Prime Big Deal Days seront disponibles pour les abonnés Prime dans 19 pays : Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, États-Unis et le Royaume-Uni.

