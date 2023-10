Amazon offre une réduction de 120 $ sur le téléviseur Fire TV Toshiba C350 4K avant le Prime Day

Nous sommes à moins de deux semaines de la vente massive du Prime Day d’Amazon en octobre, qui offrira certainement certains des meilleurs prix de l’année sur toutes sortes de technologies, y compris les téléviseurs Fire. Et même si l’événement débute officiellement le 10 octobre de cette année, vous n’avez pas besoin d’attendre jusque-là pour commencer à économiser gros. Le détaillant de technologie offre actuellement une énorme réduction de 120 $ sur ce produit. Téléviseur intelligent Toshiba C350 4K Fire de 43 pouces, ce qui fait baisser le prix à 210 $, soit seulement 10 $ de plus que le plus bas historique. Et contrairement à la plupart des offres que vous verrez lors de la vente principale, vous n’avez pas besoin d’être membre Prime pour profiter de cette réduction.

Avec un écran de 43 pouces, ce Toshiba 2023 est peut-être un peu petit pour votre salon, mais il est idéal pour les espaces plus petits comme la chambre. Il offre une résolution 4K ultra HD, ainsi que la prise en charge Dolby Vision HDR et HDR10 pour des couleurs vives et un contraste net. Il est équipé du système d’exploitation Fire TV d’Amazon, vous pouvez donc accéder à toutes vos applications de streaming préférées dès la sortie de la boîte, et la télécommande dispose d’un microphone intégré qui vous permet de naviguer en mains libres à l’aide d’Alexa. Il est également équipé d’Apple AirPlay, ce qui vous permet de diffuser facilement du contenu sans fil à l’aide de votre iPhone, iPad ou d’autres appareils Apple. Il n’y a cependant pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Et si vous êtes à la recherche d’un modèle ou d’une taille différente, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres TV pour encore plus de bonnes affaires.