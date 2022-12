Amazon offre une autre chance d’accrocher des appareils Google aux prix du Black Friday

Si vous exécutez déjà votre calendrier, vos e-mails et votre stockage dans le cloud via Google, il est logique d’utiliser également les appareils Google. Et que vous soyez à la recherche d’un nouveau téléphonecherchent à ajouter un montre intelligente élégante à votre gamme ou voulez une paire de écouteurs optimisés pour les androïdes, c’est le moment idéal pour en acheter un avec Amazon offrant jusqu’à 150 tonnes de derniers appareils de Google. Beaucoup sont même revenus aux prix bas de tous les temps que nous avons vus lors du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday cette année. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette vente, mais avec des offres aussi bonnes, nous ne nous attendons pas à ce qu’elle dure longtemps. Passez votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Les trois derniers téléphones de Google ont revendiqué une place sur notre liste des meilleurs téléphones dans l’ensemble pour 2022. Le plus récent modèle de sa gamme phare est le Pixel 7, qui dispose d’un écran Full HD de 6,3 pouces, d’un appareil photo 50 MP et de 8 Go de RAM. En ce moment, vous pouvez chanter le pour 499 $, soit 100 $ de réduction sur le prix habituel. Ou, si cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus, vous pouvez passer à la version plus avancée Pixel 7 Pro. Il est légèrement plus grand avec un écran QHD de 6,7 pouces et dispose d’un matériel mis à niveau comprenant 12 Go de RAM et un appareil photo amélioré avec un zoom haute résolution jusqu’à 30x. Les prix commencent à 749 $ pour le ce qui vous fait économiser 150 $ par rapport au prix habituel.

Et si économiser de l’argent est votre priorité numéro un, vous pouvez également économiser sur le déjà abordable de Google Pixel 6A. C’est le dernier modèle de sa série “A” économique, et bien que les spécifications ne puissent pas tout à fait être à la hauteur du puissant Pixel 7, c’est toujours une excellente option pour la plupart des gens. Il dispose d’un écran Full HD de 6,1 pouces, de 6 Go de RAM, d’un appareil photo 12 MP et vous pouvez maintenant vous permettant d’économiser 150 $ par rapport au prix habituel.

Il y a aussi plus que des téléphones en vente. C’est également l’occasion d’acheter la plus grande remise que nous ayons vue jusqu’à présent sur le nouveau Google Montre Pixel smartwatch et tracker de fitness. Car Google est propriétaire de Fitbit, il offre bon nombre des mêmes capacités de suivi de la condition physique, notamment la surveillance de votre fréquence cardiaque, de vos habitudes de sommeil, des calories brûlées, des niveaux d’activité et bien plus encore. Et parce qu’il est alimenté par Wear OS de Google, il est compatible avec des tonnes d’applications Google, y compris Gmail, Calendar, Maps, Wallet et plus encore. faisant chuter le prix au nouveau plus bas historique de 300 $.

Et si vous cherchez à compléter votre collection d’appareils Google, vous pouvez également vous procurer une paire d’appareils alors qu’ils sont en vente pour 69 $, 30 $ de réduction sur le prix habituel. Ils sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 12 mm, d’un son adaptatif qui ajuste automatiquement le son en fonction de votre environnement et d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 24 heures sur une seule charge. Et parce qu’ils sont optimisés pour les appareils Android, vous pouvez les utiliser pour obtenir des itinéraires, consulter vos notifications et bien plus encore en demandant simplement “Hey Google”.