Il n’y a pas de meilleure mise à niveau pour votre cinéma maison qu’un téléviseur grand écran, et ce modèle TCL de 65 pouces est non seulement grand, mais également doté de fonctionnalités qui le rendent très polyvalent. Bien que cela coûte généralement un joli centime, soit 1 700 dollars, Amazon a massivement je l’ai réduit à seulement 901 $. Bien qu’il ne s’agisse toujours pas d’un téléviseur économique, vous verrez ci-dessous pourquoi il coûte un prix élevé.

Le TCL QM8 met en œuvre la technologie mini-LED, très similaire aux LED traditionnelles, sauf qu’elle utilise des millions de minuscules LED qui peuvent être contrôlées de manière plus granulaire. Cela donne au panneau une luminosité et un rapport de contraste globaux bien meilleurs tout en réduisant les coûts par rapport à un panneau OLED. La fidélité de l’image est également améliorée grâce à la technologie HDR prise en charge par le TCL QM8, notamment HDR10, HDR10 Plus et HLG. Si vous n’êtes pas familier avec ce dernier, HLG est une norme HDR utilisée par certains diffuseurs, notamment dans le sport, donc si vous aimez les regarder, vous pourrez les voir en HDR, une fonctionnalité intéressante.

Une autre chose qui fait du TCL QM8 un excellent téléviseur pour les contenus bourrés d’action est le taux de rafraîchissement de base de 120 Hz. Plus d’images signifient une expérience globale plus fluide et, contrairement à la technologie de lissage des mouvements, un taux de rafraîchissement de base élevé ne donne pas une sensation étrange qui rebute certaines personnes. Le taux de rafraîchissement de base plus élevé en fait également un excellent téléviseur si vous jouez sur PlayStation 5, Xbox Series X ou sur un PC de jeu haut de gamme.

Quant à la plate-forme Smart TV, le TCL QM8 utilise Google TV, ce qui est excellent si vous êtes dans l’écosystème Google, même si vous pouvez changer cela en vous procurant un appareil de streaming d’une autre marque. Et si vous pensez que le TCL QM8 est encore un peu trop cher, vous pouvez consulter d’autres offres TV intéressantes.