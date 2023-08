Amazon offre jusqu’à 59% de réduction sur certains des jeux les plus populaires de la PS5

Près de trois ans après sa sortie, nous commençons enfin à voir des offres sur la populaire PlayStation 5 de Sony. Et si vous avez enfin mis la main sur l’une de ces consoles de nouvelle génération, vous êtes probablement impatient de commencer à profiter de certaines de ses titres les plus populaires. Vous aurez accès à une immense bibliothèque de jeux plus anciens avec un abonnement PS Plus, mais si vous souhaitez essayer certains des titres les plus récents, Amazon propose actuellement des offres intéressantes.

Le détaillant en ligne propose actuellement des offres intéressantes sur certains des plus grands jeux de la PS5, dont certains sont réduits de plus de 50 %. Avec la sortie de Spider-Man 2 dans quelques mois seulement, vous cherchez peut-être à vous rattraper dans la série pleine d’action. Et maintenant, vous pouvez saisir le Édition ultime de Spider-Man : Miles Morales – qui comprend également le jeu Spider-Man original de 2018 – pour seulement 39 $, ce qui vous fait économiser 31 $ par rapport au prix habituel. Ou transportez-vous dans le Japon féodal avec la coupe du réalisateur de Fantôme de Tsushima. Ce jeu cinématique en monde ouvert propose des combats acharnés et est en vente pour seulement 30 $, ce qui vous permet d’économiser 40 $ par rapport au prix habituel. Et ceux qui aiment les défis sérieux peuvent se procurer le récent remaster de Les âmes du démon – le prédécesseur de la tristement célèbre série Dark Souls de FromSoftware – pour 40 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à seulement 30 $.

Il existe d’autres excellents jeux en vente sur Amazon, et vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres PS5 pour plus de bonnes affaires sur le matériel et les accessoires.