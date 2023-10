Amazon offre jusqu’à 250 $ de réduction sur les robots aspirateurs Roborock avant le Prime Day

Le Roborock S7 est notre robot aspirateur milieu de gamme préféré de 2023 et sera la meilleure option pour la plupart des gens, surtout à ce prix. Il offre une puissance d’aspiration de 2 500 PA et dispose d’une brosse multidirectionnelle pour un nettoyage efficace sur les surfaces inégales. De plus, il dispose d’une vadrouille intégrée et d’une reconnaissance de tapis par ultrasons afin que vous n’ayez pas à vous soucier que vos tapis soient trempés. Il fonctionne jusqu’à 180 minutes avec une seule charge et prend en charge la commande vocale via Amazon Alexa, Google Assistant et Siri.

Vous pouvez également passer au S7 Plus pour 681 $ (269 $ de réduction), qui comprend la base à vidange automatique, vous n’avez donc qu’à la vider toutes les quelques semaines.