Amazon offre déjà 200 $ de réduction sur son dernier téléviseur intelligent Omni QLED

Compte tenu de la sélection croissante d’Amazon de appareils de diffusion en continu et originale spectacles et films, ce n’était qu’une question de temps, il a également commencé à fabriquer ses propres téléviseurs. Le détaillant en ligne a publié son premiers téléviseurs intelligents l’année dernière et vient tout juste de sortir son dernier modèle — le nouveau Téléviseur série Omni QLED. Et vous avez déjà une chance de le récupérer en vente. Amazon a actuellement le en vente pour 600$, ce qui vous fait économiser 200$ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration claire sur cet accord, mais étant donné qu’il s’agit d’un tout nouveau modèle, nous ne nous attendons pas à ce qu’il dure longtemps. Nous vous recommandons de passer votre commande rapidement si vous espérez en acheter un à ce prix.

Ce Fire TV dispose d’un superbe 4K UHD affichage de points quantiques, et offre la meilleure résolution de tous les téléviseurs Amazon à ce jour. Il dispose également d’un support pour Dolby Vision IQ, ainsi que HDR10 Plus Adaptive, HDR10 et HLG pour des couleurs vibrantes et des noirs profonds et riches. Et l’image n’est pas la seule chose qui a été améliorée sur ce nouveau modèle. Il dispose désormais d’une luminosité adaptative, une nouvelle fonctionnalité qui utilise un capteur intégré pour optimiser automatiquement la luminosité en fonction de l’éclairage de la pièce pour une expérience visuelle optimale. De plus, il dispose d’un nouveau mode “expérience ambiante” qui convertit le téléviseur en un cadre photo numérique et un tableau d’affichage que vous pouvez personnaliser avec des photos personnelles, des widgets Alexa pratiques et une sélection d’illustrations gratuites. Et comme l’Omni TV d’origine, il dispose également d’un microphone intégré pour que vous puissiez contrôler votre téléviseur complètement mains libres. Vous pouvez l’associer avec Haut-parleurs d’écho également pour un son immersif.