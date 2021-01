Amazon a proposé mercredi de contribuer aux efforts des États-Unis concernant le vaccin COVID-19, selon une lettre adressée au président Joe Biden, vue par Reuters. Le plus grand détaillant en ligne au monde a conclu un accord avec un fournisseur de soins de santé pour administrer des vaccins dans ses installations et ira de l’avant une fois que les doses seront disponibles, a déclaré Dave Clark, directeur général de l’activité grand public d’Amazon dans le monde.

En plus d’offrir le vaccin aux employés d’Amazon, Clark a ajouté: «Nous sommes prêts à tirer parti de nos opérations, de nos technologies de l’information, de nos capacités de communication et de notre expertise pour aider les efforts de vaccination de votre administration. L’offre intervient alors que Biden est devenu le 46e président américain de mercredi. Le président s’est fixé comme objectif de fournir 100 millions de doses de vaccin COVID-19 au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, une entreprise qu’Amazon vise à soutenir. Clark a félicité Biden et le vice-président Kamala Harris pour leur investiture.

La société emploie plus de 800000 personnes aux États-Unis, ce qui en fait le deuxième employeur privé derrière Walmart Inc. Plus de 19000 travailleurs américains d’Amazon avaient contracté le virus en septembre, soulignant l’importance du vaccin pour assurer la sécurité de son personnel et des entrepôts. opérationnel. Amazon a déclaré dans la lettre que son ampleur lui permettrait d’avoir un impact dans la lutte contre le virus, mais il n’a pas fourni de détails sur la forme que son aide pourrait prendre. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le déploiement de son vaccin, le cas échéant jusqu’à présent.