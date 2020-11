Amazon offre aux travailleurs de première ligne une prime de vacances de 300 $

Amazon offre aux travailleurs de première ligne une prime unique pour partager son appréciation pour leur travail à l’approche de «l’apogée des fêtes», a annoncé la société jeudi.

Dans un article de blog, Dave Clark, vice-président principal des opérations de vente au détail d’Amazon, a déclaré que le personnel des opérations à plein temps employé par la société du 1er au 31 décembre recevrait un bonus de 300 $. Les travailleurs à temps partiel employés dans le même délai recevront une prime de 150 $.

“Je suis chez Amazon depuis 22 saisons de vacances et celui-ci est vraiment unique, c’est le moins qu’on puisse dire”, a déclaré Clark. “Je suis reconnaissant à nos équipes qui continuent de jouer un rôle essentiel au service de leurs communautés.”

Amazon a déclaré qu’il dépenserait plus de 500 millions de dollars pour les paiements uniques des vacances. En juin, Amazon a également dépensé 500 millions de dollars en primes de remerciement pour les employés de première ligne qui ont continué à venir travailler au milieu de la pandémie de coronavirus.

La société a dépensé des milliards de dollars depuis mars pour des investissements liés aux coronavirus, y compris des augmentations de salaire, des équipements de sécurité et des mesures de nettoyage améliorées, ainsi que pour développer des capacités de test. Amazon a émis des augmentations de salaire temporaires et une double rémunération des heures supplémentaires au plus fort de la pandémie, mais ces deux incitations ont pris fin en juin.

Depuis lors, les employés des entrepôts ont exprimé leur frustration quant au fait que leur prime de risque était réduite alors même que la pandémie persistait et qu’ils faisaient toujours face à des risques accrus pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail. En octobre, Amazon a révélé que plus de 19000 de ses travailleurs de première ligne aux États-Unis avaient contracté le coronavirus entre le 1er mars et le 19 septembre.

Amazon a défendu sa décision de mettre fin aux augmentations de salaire et de doubler la rémunération des heures supplémentaires, affirmant que ces primes salariales avaient été annoncées pour «aider à répondre à la demande accrue» des commandes en ligne, qui s’est depuis stabilisée.

Les détaillants, dont Walmart et Target, ont également versé des primes à leurs employés à mesure que la saison des achats des Fêtes reprend.