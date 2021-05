Amazon offre à ses employés des cabines de pleine conscience au travail. Les critiques les appellent « boîtes de désespoir » — RT USA News

Amazon est tristement célèbre pour les conditions de travail exténuantes dans ses entrepôts, et l’entreprise est maintenant moquée pour avoir donné aux employés un espace pour recharger leurs batteries mentales : dans une boîte de deux pieds sur deux pieds.

« Ma journée de travail ressemble à une séance d’entraînement intense de neuf heures chaque jour, et ils suivent chacun de nos mouvements. » L’employée d’Amazon, Jennifer Bates, a déclaré lors d’une audience du Comité sénatorial du budget sur les inégalités de richesse en mars. « J’ai appris que si je travaillais trop lentement ou que j’avais trop de temps libre, je pouvais être discipliné ou même licencié » elle a ajouté.





L’expérience de Bates semble être courante parmi les employés des «centres de distribution» d’Amazon, qui, dans certains endroits, ont du mal à se syndiquer contre la volonté de leurs supérieurs. Le géant de la vente au détail figure régulièrement sur la liste « Dirty Dozen » des employeurs dangereux du Conseil national pour la sécurité et la santé au travail, le rapport pré-pandémique le plus récent faisant état de 13 décès depuis 2013, « une forte incidence de tentatives de suicide », et « des travailleurs qui urinent dans des bouteilles parce qu’ils ont peur de faire des pauses ».

Cependant, Amazon aurait remarqué l’impact de son lieu de travail sur la santé mentale des employés et leur a rendu quelque chose : « un espace où nos employés pourraient se concentrer sur leur bien-être mental », selon une vidéo publiée par Amazon sur Twitter mercredi – seulement pour qu’elle soit supprimée quelques heures plus tard.

le « espace » en question est apparemment un module de la taille d’une cabine téléphonique sur le sol de l’entrepôt qu’Amazon appelle le « Booth Zen ». Des bonsaïs sont installés sur des étagères à l’intérieur et un terminal informatique permet aux employés stressés de « naviguez dans une bibliothèque de pratiques de santé mentale et de pleine conscience pour recharger la batterie interne. »

Les commentateurs en ligne ont été horrifiés. « Imaginez travailler pour une entreprise si dystopique où les conditions sont si horribles qu’elles doivent mettre un placard à pleurs au milieu du sol, et l’entreprise essaie de le vendre comme un insigne d’honneur » une a écrit. « Si vous fournissez un environnement prospère à vos employés, pourquoi en auriez-vous besoin au milieu de votre atelier ? » une autre tweeté.

Les employés n’ont même pas le temps de faire des pauses toilettes. Comment diable sont-ils censés avoir du temps pour votre placard de désespoir ? – Kendall Brown (@kendallybrown) 27 mai 2021

Au moins les travailleurs ont de l’intimité maintenant quand ils doivent pisser dans une bouteille – Diana Hussein (@heyadiana) 27 mai 2021

D’autres ont vu la boîte comme un aperçu d’un avenir dystopique, où les baisses de productivité entraînent un voyage dans le « pod de santé mentale », l’idée pour laquelle semblait être levée en gros de George Lucas ‘ « film de cauchemar THX-1138. »

« Ouvrier #26849278. Votre implant neural indique que vous ressentez des émotions négatives qui affectent la productivité marginale. Signalez-le immédiatement au module de santé mentale. https://t.co/IBCGDoLws2 – Dr Benjamin Braddock (@GraduatedBen) 27 mai 2021

Il n’est pas clair si Amazon a l’intention de déployer les stands de pleine conscience dans tous ses emplacements, ou si l’idée est encore au stade du concept.

