Amazon offre 100 $ aux nouveaux employés pour une preuve de vaccination contre Covid-19 alors que l’entreprise s’apprête à en créer 75000 – RT USA News

Amazon se prépare à embaucher 75000 nouveaux employés, et l’une des incitations qu’ils offriront aux nouvelles embauches est un paiement de bonus de 100 $ pour prouver que le travailleur a été vacciné contre Covid-19.

Avec sa réputation moins que stellaire en matière de bien-être des employés, Amazon recourt à offrir des avantages aux travailleurs alors que le marché du travail américain a du mal à pourvoir des postes.

Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les sites de commerce électronique pour faire leurs achats pendant la pandémie, c’est l’un des nombreux magasins qui cherchent à embaucher rapidement des employés chargés de l’exécution et de la logistique.

Outre les 100 $ pour preuve de vaccination, les nouveaux employés d’Amazon recevront également 1000 $ supplémentaires en tant que nouvel employé.





Il prévoit également d’augmenter les salaires des travailleurs de 0,50 à 3 dollars de l’heure. Les nouveaux postes à pourvoir paieront en moyenne 17 $ de l’heure, a-t-il déclaré. Des entreprises comme McDonald’s et Chipotle ont également annoncé leur intention de commencer à augmenter leur salaire horaire.

De nombreuses entreprises s’efforcent également d’inciter les employés à se faire vacciner à mesure que les restrictions de l’ère de la pandémie s’atténuent. Dollar General, Target, Best Buy et d’autres ont offert à leurs employés la possibilité de se faire vacciner pendant leurs heures de travail ou de bénéficier de congés payés pour recevoir leurs doses.

Des paiements de bonus directs – similaires à la stratégie d’Amazon – ont également été proposés par des entreprises comme la chaîne d’épiceries Kroger, qui offre également un paiement unique de 100 $ au personnel entièrement vacciné.

Amazon a commencé à mettre en place des cliniques de vaccination sur place dans des entrepôts de divers États le mois dernier pour encourager les employés à se faire vacciner.

Même les représentants du gouvernement se sont lancés dans le jeu de la promotion des vaccins, le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine faisant des vagues cette semaine après avoir annoncé que l’État offrait une chance de gagner 1 million de dollars ou une bourse d’études dans des loteries spéciales s’ils recevaient leur vaccin Covid-19 .





