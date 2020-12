Amazon.com Inc a demandé mercredi au gouvernement américain de donner la priorité aux travailleurs essentiels, y compris le personnel de son entrepôt, de son épicerie et de son centre de données, pour la réception des COVID-19[feminine vaccin, selon une lettre vue par Reuters.

La demande montre comment le deuxième employeur privé du pays, avec 800 000 travailleurs aux États-Unis, considère que le vaccin est important pour assurer la sécurité de son personnel et la sécurité de ses installations. Mercredi, la National Retail Federation des États-Unis a également fait une demande similaire au nom de l’industrie.

L’administration du vaccin a commencé lundi aux États-Unis, à la suite de l’autorisation d’utilisation d’urgence la semaine dernière. Les premières doses ont été réservées aux agents de santé et aux résidents des maisons de retraite.

Dave Clark, vice-président principal des opérations mondiales d’Amazon, a déclaré que la société soutenait la distribution du vaccin aux professionnels de la santé et que les travailleurs essentiels devraient venir ensuite, conformément à un manuel de vaccination du gouvernement d’octobre. Sa lettre a été adressée au chef d’un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, appelé ACIP.

«Nous demandons à l’ACIP de continuer à donner la priorité à ces travailleurs essentiels qui ne peuvent pas travailler à domicile, comme ceux qui travaillent dans les centres de distribution Amazon, les centres de données AWS et les magasins Whole Foods Market, pour recevoir le COVID-19[feminine vaccin le plus tôt possible », a-t-il écrit. Amazon est propriétaire de la chaîne d’épicerie Whole Foods et exploite l’entreprise de cloud computing AWS.

La lettre avait déjà été rapportée par le Wall Street Journal.