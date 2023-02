Amazon ne rapporte presque aucun profit et ralentit sa croissance

L’activité cloud d’Amazon a augmenté de 20% pour atteindre 21,4 milliards de dollars, sa croissance la plus lente jamais enregistrée, et le bénéfice d’exploitation du segment a légèrement baissé, à 5,2 milliards de dollars.

Les difficultés des consommateurs face à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt se sont manifestées dans le commerce de détail d’Amazon. L’activité publicitaire rentable a vu ses ventes augmenter de 19% pour atteindre 11,6 milliards de dollars. Mais l’activité principale de commerce électronique d’Amazon consistant à vendre des produits directement aux consommateurs a baissé de 2% à 64,5 milliards de dollars. Les services qu’il propose aux vendeurs tiers, qui fournissent 59% des produits vendus, ont augmenté de 20% pour atteindre 36,3 milliards de dollars.

L’entreprise s’occupe également de trouver de la croissance alors qu’elle est déjà si grande. Son programme d’adhésion Prime pourrait avoir atteint un point de saturation aux États-Unis, le marché le plus important de l’entreprise, selon Consumer Intelligence Research Partners. “L’adhésion Prime a essentiellement cessé de croître aux États-Unis”, ont écrit les chercheurs le mois dernier, estimant que 168 millions de personnes aux États-Unis sont membres. Les revenus d’abonnement, considérés par les investisseurs comme ayant des marges bénéficiaires élevées, ont augmenté de 13% au cours du trimestre.

L’embauche de l’entreprise à la suite de la pandémie, lorsqu’elle a plus que doublé ses effectifs, s’est arrêtée. Entre les licenciements et le chiffre d’affaires inhabituellement élevé dans ses entrepôts, il a terminé l’année avec 1,54 million de travailleurs, soit environ 4% de moins qu’un an plus tôt.