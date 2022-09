Amazon ne peut pas empêcher Jassy et Bezos de témoigner dans l’enquête FTC Prime

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, arrive pour sa rencontre avec le Premier ministre britannique Boris Johnson à la résidence diplomatique britannique le 20 septembre 2021 à New York.

La Federal Trade Commission a rejeté mercredi soir l’offre d’Amazon d’exclure le PDG Andy Jassy et le fondateur Jeff Bezos de témoigner dans une enquête sur le programme Prime du géant de la vente au détail.

Dans un ordre rédigé par la commissaire républicaine Christine Wilson et rendu public sur le site Web de la FTC, l’agence a jugé qu’Amazon n’avait pas suffisamment prouvé que son calendrier pour le témoignage des dirigeants serait indûment lourd. Pourtant, l’agence a accordé plus de temps de préparation avant de témoigner.

“Amazon ne fournit aucune raison pour laquelle la Commission doit accepter quoi que ce soit de moins que tous les témoignages pertinents qu’elle peut obtenir de ces deux témoins”, indique l’ordonnance.

Amazon a déposé une plainte dans un dossier en août, affirmant que les demandes d’informations et de témoignages de la FTC par les hauts dirigeants étaient trop larges et contraignantes. Amazon a même accusé le personnel de la FTC d’avoir harcelé Bezos et Jassy pour leur participation.

Amazon a déclaré que la FTC “avait aggravé les choses” lorsqu’elle avait informé la société en juin que l’agence élargissait la portée de son enquête pour inclure d’autres programmes d’abonnement, notamment Audible, Amazon Music, Kindle Unlimited et Subscribe & Save, selon le dossier d’août. .

La FTC enquête sur les processus d’inscription et d’annulation du programme Prime d’Amazon depuis mars 2021. L’agence cherche à savoir si Amazon trompe les utilisateurs pour qu’ils s’inscrivent à Prime, tout en ne fournissant pas un moyen simple d’annuler et d’éviter des frais récurrents.

Le programme d’abonnement Prime, qui coûte 139 dollars par an et comprend des avantages tels que la livraison gratuite, compte désormais quelque 200 millions d’abonnés dans le monde.

Amazon a déclaré le mois dernier qu’il s’était jusqu’à présent conformé aux demandes de la FTC, produisant quelque 37 000 pages de documents.

Amazon a navigué dans une relation délicate avec la FTC sous la présidence de Lina Khan, qui s’est fait connaître en tant qu’étudiante en droit lorsqu’elle a publié “Le paradoxe antitrust d’Amazon” dans le Yale Law Journal en 2017. La société a demandé la récusation de Khan des enquêtes antitrust sur son entreprise, citant ses critiques passées de son pouvoir.

Amazon a obtenu certaines concessions de la part de la FTC, comme une limitation des demandes d’informations “fourre-tout”, que la commission a annoncé qu’elle modifierait. La FTC a également établi un protocole pour la programmation des audiences futures et a précisé que les témoins devraient être largement autorisés à choisir leur propre avocat, sauf certains conflits.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la commande.

