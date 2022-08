Amazon ne devrait pas soumissionner pour Electronic Arts

Amazon ne devrait pas faire d’offre pour acquérir Electronic Arts, ont déclaré vendredi des sources à David Faber de CNBC.

Les actions EA ont bondi de plus de 4% en début de séance après USA Today signalé Amazon annoncerait vendredi son intention de soumissionner pour l’éditeur de jeux vidéo, connu pour ses titres à succès tels que FIFA, Madden et Apex Legends.

Faber a rejeté le rapport sur Squawk Box de CNBC. “Il ne se passe rien”, a-t-il dit, citant des sources.

Les représentants d’Amazon et d’EA n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le rapport de USA Today.

Si Amazon devait poursuivre sérieusement EA, cela pourrait aider à renforcer la présence de jeu du géant de la vente au détail. Amazon possède déjà Twitch, un service de streaming populaire parmi les joueurs, a lancé son propre service de jeu en nuage, appelé Luna, et il offre des avantages de jeu dans le cadre de son programme de fidélité Prime.

Amazon a été occupé sur le front des fusions et acquisitions. Plus tôt ce mois-ci, Amazon a annoncé son intention d’acquérir iRobot, mieux connu pour son robot aspirateur Roomba, pour 1,7 milliard de dollars. L’annonce est intervenue deux semaines seulement après avoir annoncé qu’elle achèterait la chaîne de soins primaires One Medical pour 3,9 milliards de dollars.

L’industrie du jeu a connu une certaine consolidation cette année. En janvier, Microsoft a annoncé qu’il achèterait Activision Blizzard dans le cadre d’un accord de 68,7 milliards de dollars. Et en mai, Take-Two Interactive a annoncé qu’il acquerrait Zynga pour 11 milliards de dollars.