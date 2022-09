Amazon n’a pas de plan obligeant les travailleurs à retourner au bureau

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré que le mastodonte de la vente au détail en ligne n’avait aucun plan obligeant ses employés à reviens au bureau suivant le modèle de travail à distance adopté lors de la pandémie de COVID-19.

“Je ne crois pas vraiment que nous allons finir par revenir au bureau”, a déclaré Jassy mercredi lors de la conférence Code 2022 à Los Angeles avec l’animatrice Kara Swisher.

Alors que Jassy a reconnu que certaines choses sont plus difficiles lors d’appels vidéo plutôt qu’en personne, comme la création de liens en équipe, il a déclaré que la plupart des départements continuaient à travailler de manière hybride ou à distance.

“En fin de compte, nous devons fournir les bons résultats aux clients, et les gens comprennent, qu’ils travaillent à distance ou dans un bureau, que cela doit être la priorité n°1. Nous tentons donc de nombreuses expériences, et on verra l’année prochaine.”

En revanche, les géants de la technologie Apple, Google et Twitter plus tôt cette année, ils ont commencé à exiger de leurs employés qu’ils retournent dans leurs bureaux au moins plusieurs jours par semaine.

Jassy a également partagé mercredi ses réflexions sur l’industrie des soins de santé et les efforts des syndicats dans les entrepôts d’Amazon.

À propos de la récente décision de l’entreprise de fermer Amazon Care, Jassy a réitéré la position d’Amazon selon laquelle offrir des rendez-vous téléphoniques et à domicile n’allait pas bien évoluer en tant qu’entreprise. Jassy a ajouté qu’il pensait qu’il y avait encore une opportunité pour un service qui propose des visites à domicile, mais que le bon modèle commercial devait encore être identifié.

Amazon passe à un modèle qui rationalise les services de soins primaires avec son service Amazon Pharmacy. La société a récemment accepté d’acheter One Medical, qui propose des rendez-vous physiques ainsi que des rendez-vous de télésanté. Jassy a déclaré que le modèle de l’entreprise permettant aux patients de réserver des rendez-vous de 30 ou 60 minutes entraînera de meilleurs soins.

“Je pense que s’il y a jamais une expérience client qui doit être réinventée, en particulier aux États-Unis, ce sont les soins de santé”, a déclaré Jassy.

Après l’entretien, un membre du public a posé des questions sur les efforts d’Amazon pour convaincre les travailleurs de ne pas se syndiquer. Jassy a noté qu’Amazon a contesté le processus électoral qui a conduit à la première victoire syndicale dans un entrepôt américain d’Amazon en avril.

Le National Labor Relations Board semble sur le point de rejeter les objections d’Amazon et de certifier le syndicat, mais Amazon pourrait toujours refuser de négocier avec le syndicat et faire appel devant le système judiciaire fédéral. Mercredi, Jassy a indiqué que la société était prête à continuer de faire valoir ses objections tout au long de la procédure judiciaire.

“Je pense que cela va prendre beaucoup de temps”, a déclaré Jassy mercredi.