Amazon Music se lance enfin sur Sky Q, Glass & Stream

Il existe d’excellentes applications disponibles via la plate-forme de Sky, notamment Netflix et Disney +, mais cela a toujours fait un peu défaut du côté musical. Heureusement, cela vient de changer avec le lancement d’Amazon Music sur les plateformes de Sky.

À partir d’aujourd’hui, les clients de Sky Q, Sky Glass et Sky Stream peuvent utiliser l’application Amazon Music pour diffuser plus de 100 millions de chansons. Cela inclut une écoute sans publicité en mode aléatoire ou des listes de lecture All Access pour tous les membres Amazon Prime existants.

Cependant, un abonnement Amazon Music Unlimited est nécessaire pour libérer tout le potentiel de l’application avec un accès à ces millions de pistes sans aucune restriction. C’est sans publicité, bien sûr, et inclut les dernières versions.

Amazon Music Unlimited coûte 9,99 $/9,99 £/9,99 € par mois, et vous pouvez utiliser un Essai gratuit de 30 jours. Cependant, les prix augmentent de 1 $/1 £/1 € le 21 février.

Pourtant, les clients Sky qui ne sont même pas abonnés à Prime peuvent diffuser gratuitement une “sélection des meilleures listes de lecture” si cela ne vous dérange pas d’écouter l’étrange publicité.

Cette décision intervient un peu plus de deux ans après que Sky a lancé Amazon Prime Video sur Sky Q et rejoint Spotify, BBC Sounds et Roxi dans la catégorie des services de streaming musical.

Chris Martin / Fonderie

“Chez Sky, nous nous efforçons d’offrir aux gens la meilleure expérience de divertissement, et le lancement d’Amazon Music sur Sky Glass, Sky Stream et Sky Q le souligne vraiment. Les fans peuvent profiter d’une vaste sélection de musique et de listes de lecture brillantes sur leur téléviseur, ainsi que de la meilleure gamme d’émissions, de films et de contenus de fitness », a déclaré Fraser Stirling, directeur mondial des produits chez Sky.

L’application Amazon Music se trouve sur le rail de l’application, ou vous pouvez la charger à l’aide de commandes vocales telles que “Bonjour Sky, ouvrez Amazon Music” ou “Amazon Music” en fonction de l’appareil Sky que vous possédez.